Entre tradition et modernité

L'art des combinaisons. Nguyên Lan Chi est artiste plasticienne et membre de l'Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville. Elle réside et travaille actuellement à Hô Chi Minh-Ville où elle a fondé le café - espace culturel Nâu Corner.

Photo : Lan Chi/CVN

Formée à l’Université d'architecture de Hô Chi Minh-Ville entre 2007 et 2012, Nguyên Lan Chi est tout à la fois styliste et peintre, car elle adore combiner les matériaux, les formes et les couleurs.

Un univers coloré et pluridimensionnel

Depuis qu’elle s’est lancée dans la peinture, elle n’a eu de cesse d’enrichir son univers coloré grâce à différentes techniques picturales. Chacune de ses œuvres révèle en effet des combinaisons audacieuses : entre perspective 2D et détails en relief 3D, entre images du quotidien et un monde imaginaire empreint de magie, entre la touche picturale et les techniques complexes de la mode telles que la broderie ou le perlage.

Son regard artistique unique, allié à une maîtrise méticuleuse des techniques picturales et artisanales, confère à chacune de ses créations un esprit contemporain distinct.

"Dans ma pratique artistique, l'association des matériaux est un choix délibéré visant à créer une structure à plusieurs niveaux au sein de chaque œuvre. Je puise également mon inspiration dans les éléments d'Asie orientale, qui constituent à la fois un fondement esthétique et spirituel, que je réinterprète systématiquement à travers un langage visuel contemporain. Pour moi, c'est une manière de faire vivre la tradition, non par la répétition, mais par la transformation" aime-t-elle à dire lorsqu’on la questionne sur son travail artistique.

Projets et perspectives pour 2026

Photo : Lan Chi/CVN

Depuis 2019, Nguyễn Lan Chi a eu l'opportunité de participer à diverses expositions pour mettre en valeur son travail, notamment via l’Association des femmes artistes de Hô Chi Minh-Ville ou lors de l’événement "Été brillant" en 2024. Elle est déjà très sollicitée en ce début d’année 2026.

Elle souhaite que son parcours artistique futur soit un voyage qui avance tout en renouant avec ses racines. Elle continuera d'intégrer la culture de l'Asie du Sud-Est à ses peintures, non pas comme une reproduction directe, mais comme un présent vivant transformé par un langage visuel contemporain.

Elle souhaite également expérimenter de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques, afin que chacune de ses nouvelles œuvres raconte d’autres histoires, non seulement par l'image, mais aussi par la surface, la structure et la sensation tactile.

Photo : Lan Chi/CVN

Lorsqu’on lui demande quelle est sa création préférée, l’artiste répond spontanément : "J’aime particulièrement "Genèse" car cette peinture me fait ressentir clairement l'idée de commencement. Non pas un commencement unique, mais une multitude de commencements simultanés : le commencement de l'humanité, de tous les êtres vivants, de la mémoire, des récits culturels et des réalités parallèles. En la peignant, j'ai eu l'impression que tout naissait en même temps et sans cesse, sans ordre ni limite. Plus je la contemple, plus de nouvelles strates se dévoilent, comme un univers en expansion constante. Pour moi, "Genèse" n'est pas seulement une œuvre d'art, mais une source d'énergie vitale".

Ces avalanches de couleurs et ces superpositions ne laissent jamais indifférents le simple observateur ou l’amoureux de l’art. Nguyễn Lan Chi illuminera l’année 2026 et on en redemande.

Hervé Fayet/CVN