Le secrétaire général du Parti rencontre des Vietnamiens d’outre-mer

Dans l’après-midi du 8 février, au siège du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a rencontré une délégation de Vietnamiens d’outre-mer exemplaires participant au programme "Xuân Quê Huong 2026" (Printemps au pays natal), organisé par le Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger (SCOV) relevant du ministère des Affaires étrangères.

Photo : VNA/CVN

À l’approche du Nouvel An lunaire du Cheval et dans l’élan d’enthousiasme suscité par le succès du XIVe Congrès national du Parti, Tô Lâm a exprimé adressé un accueil chaleureux à la délégation de Vietnamiens d’outre-mer venue de nombreux pays et territoires.

Il a souligné que 2025 avait été une année marquée à la fois par des opportunités et des défis, et que, dans un contexte international et régional complexe, grâce à l’unité de tout le Parti, du peuple et de l’armée, y compris la contribution de près de 6,5 millions de Vietnamiens à l’étranger, le Vietnam avait enregistré des résultats importants dans tous les domaines.

Le secrétaire général a affirmé que ces acquis constituaient une preuve vivante de la force de l’"unité entre la volonté du Parti et celle du peuple", soulignant que la communauté vietnamienne à l’étranger était une partie inséparable de la nation et une ressource particulièrement importante du grand bloc d’union nationale dans la nouvelle ère de développement.

Il a rappelé que, ces dernières années, le Parti et l’État avaient constamment accordé une attention particulière à la protection des droits et intérêts légitimes des Vietnamiens à l’étranger, tout en perfectionnant les politiques afin de créer des conditions plus favorables pour leur vie, leur intégration à la société d’accueil, la préservation de l’identité culturelle nationale et leur attachement durable à la Patrie.

Photo : VNA/CVN

Il a également salué les contributions significatives des intellectuels, scientifiques, experts et entrepreneurs vietnamiens d’outre-mer dans les domaines de la science et de la technologie, de l’éducation et de la formation, de l’investissement, du commerce, ainsi que de la promotion de la culture et de l’image du pays, tout en soulignant leur solidarité avec la population à l’intérieur du pays face aux catastrophes et aux difficultés.

À l’occasion du Nouvel An, Tô Lâm a appelé les Vietnamiens à l’étranger à continuer de renforcer la cohésion communautaire, de préserver et de promouvoir la culture vietnamienne, de valoriser l’image du Vietnam auprès des amis internationaux et de contribuer à l’édification d’un pays de plus en plus prospère et heureux.

Le Parti et l’État continueront de perfectionner les politiques à l’égard des Vietnamiens à l’étranger, tout en renforçant la coopération internationale afin de protéger leurs droits et intérêts légitimes, leur permettant ainsi de vivre, de travailler et de se développer en toute sérénité dans leurs pays d’accueil, a-t-il déclaré.

Placée sous le thème "Aspiration vietnamienne : paix et prospérité", le programme "Xuân Quê Huong 2026" se déroule du 6 au 9 février à Hanoï et à Ninh Binh.

VNA/CVN