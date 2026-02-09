La diaspora vietnamienne s’unit pour diffuser la culture du pays natal

Dans le cadre du programme "Xuân Quê huong" (Printemps au Pays natal) 2026, de nombreux Vietnamiens de l’étranger ont exprimé leur intérêt et leur adhésion à la Résolution N°80 du Bureau politique, en date du 7 janvier 2026, sur le développement de la culture vietnamienne.

Ils ont affirmé que la culture constitue le fondement spirituel et une force endogène essentielle de la nation, tout en soulignant le rôle important de la communauté vietnamienne à l’étranger dans la préservation et la diffusion de l’identité culturelle nationale, contribuant à promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple à l’international.

Le Thi Thuong, directrice de l’école de langue vietnamienne Cây tre (Bambou) et présidente de l’Association des Vietnamiens de la région du Kansai, également vice-présidente de l’Union des Vietnamien du Japon, a estimé que la langue vietnamienne et la culture nationale constituent les "racines" permettant aux Vietnamiens de l’étranger de préserver leur identité et de maintenir des liens durables avec la Patrie. Elle a souligné que la sauvegarde de la langue vietnamienne aide les jeunes générations à comprendre leurs origines, leur histoire et leur culture, tout en nourrissant un attachement durable au pays d’origine.

Évaluant la Résolution N°80, elle l’a jugée opportune et d’une portée stratégique, la culture étant à la fois le fondement spirituel de la société et une source importante de "soft power national" dans le contexte de l’intégration internationale. La résolution souligne le rôle de la communauté vietnamienne à l’étranger. La préservation et la diffusion de la langue vietnamienne est identifiée comme une mission centrale de la diaspora.

Ces dernières années, la communauté vietnamienne au Japon a activement organisé des cours de vietnamien, des activités culturelles et éducatives ainsi que des clubs de langue vietnamienne pour les enfants des deuxième et troisième générations. La coopération entre l’Université nationale d’éducation de Hanoï et l’Association pour la promotion de la coopération économique Vietnam–Japon, visant à organiser des évaluations et à délivrer des certificats de compétence en vietnamien au Japon, contribue à encourager l’apprentissage et l’usage de la langue, tout en élargissant les opportunités d’études, de travail et d’échanges avec le Vietnam.

De son côté, Nguyên Thi Liên, responsable du Club de langue vietnamienne en Malaisie et vice-présidente de l’Association des femmes vietnamiennes en Malaisie, a estimé que la Résolution N°80 vise à renforcer les liens durables entre les Vietnamiens de l’étranger et leur pays d’origine. Selon elle, la langue et la culture constituent des éléments d’identification essentiels de la nation, en particulier pour les générations nées à l’étranger.

Nguyên Thi Liên a ajouté que le maintien et le développement des clubs et des classes de langue vietnamienne en Malaisie jouent un rôle très concret dans la mise en œuvre effective de la résolution N°80. La valorisation du rôle de la diaspora revêt une importance déterminante pour traduire les orientations et les lignes directrices de la résolution dans la vie quotidienne des communautés vietnamiennes à l’étranger.

La diaspora n’est pas seulement bénéficiaire des politiques, mais constitue également une force directement engagée à travers les clubs, les classes et les activités culturelles communautaires. Lorsqu’elle est encouragée et soutenue, elle devient une passerelle culturelle entre le Vietnam et les pays d’accueil, contribuant à la réalisation durable des objectifs de la résolution.

