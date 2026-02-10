Espace : l’astronaute Amanda Nguyên, fierté du Vietnam

Le lieutenant-général Pham Tuân et l’astronaute Amanda Nguyên, deux générations de Vietnamiens ayant voyagé dans l’espace, ont eu une rencontre riche en émotions et porteuse d’inspiration pour la jeune génération.

Dans l’après-midi du 7 février, le Comité d’État chargé des Vietnamiens d’outre-mer (ministère des Affaires étrangères) a organisé un programme d’échanges réunissant le lieutenant-général Phạm Tuân, l’astronaute américaine d’origine vietnamienne Amanda Nguyên, ainsi que de jeunes officiers de la Défense antiaérienne - Armée de l’air et des étudiants de l’Académie diplomatique.

Le 23 juillet 1980, le Héros des forces armées populaires, lieutenant-général et pilote Phạm Tuân est devenu le premier Vietnamien à voyager dans l’espace, en participant au vol à bord du vaisseau Soyouz 37 avec le cosmonaute soviétique Viktor V. Gorbatko.

Quarante-cinq ans plus tard, le 14 avril 2025, Amanda Nguyên a accompli avec succès un voyage spatial avec l’équipage de la mission NS-31 de Blue Origin, devenant la première femme d’origine vietnamienne à aller dans l’espace.

"Ces deux vols peuvent avoir des missions différentes, mais ils partagent la même aspiration : conquérir le savoir scientifique et laisser l’empreinte du Vietnam dans l’immensité de l’univers. Ils témoignent également d’un même amour et d’une même fierté pour la patrie vietnamienne bien-aimée", a déclaré l’ambassadrice Pham Thi Kim Hoa, vice-présidente du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, lors de l’ouverture de l’événement.

Empreinte du Vietnam

S’exprimant lors de l’événement, le lieutenant-général Pham Tuân a déclaré être ému de participer à "une rencontre entre deux enfants du Vietnam ayant eu la chance d’expérimenter l’espace".

Depuis Hanoï, il a suivi le vol spatial d’Amanda Nguyên aux côtés de l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper. Il s’est dit particulièrement fier de voir une femme vietnamienne monter à bord d’un vaisseau spatial et revenir saine et sauve.

Amanda Nguyên a confié avoir été inspirée par le vol du lieutenant-général Pham Tuân. L’astronaute a également révélé qu’à son retour de l’espace, la première photo qu’elle a vue était celle du lieutenant-général Pham Tuân et de l’ambassadeur Marc Knapper suivant son périple. Pour elle, cela revêt une signification extrêmement importante.

Dans l’espace, deux générations d’astronautes ont non seulement mené des expériences scientifiques, mais ont également laissé des empreintes porteuses de sens pour le Vietnam.

Le lieutenant-général Pham Tuân avait emporté avec lui le drapeau national, le Testament du Président Hô Chi Minh ainsi que la Déclaration d’indépendance, afin de marquer une étape historique du Vietnam dans l’espace. Pour lui, ce moment a affirmé que les Vietnamiens ne sont pas seulement capables de se battre avec bravoure, mais qu’ils peuvent aussi conquérir les sommets de la science grâce à la coopération internationale.

Quarante-cinq ans plus tard, Amanda Nguyên a transporté dans l’espace 169 graines de lotus fournies par le Centre spatial du Vietnam.

Message pour les jeunes vietnamiens

Les deux astronautes ont adressé de nombreux messages à la jeunesse vietnamienne.

Le lieutenant-général Pham Tuân a rappelé son parcours d’entraînement rigoureux, soulignant l’importance du courage, de la discipline et du sang-froid chez un pilote et un astronaute. Il a affirmé que la persévérance dans l’entraînement apporte inévitablement des résultats. Il s’est dit convaincu que la jeune génération d’aujourd’hui, bénéficiant de conditions économiques plus favorables, d’une meilleure qualité de vie et de santé, d’une solide formation académique ainsi que d’opportunités accrues d’échanges internationaux, pourra accomplir encore davantage que les générations précédentes.

Il a également exhorté les jeunes officiers à rester fidèles aux objectifs qu’ils se sont fixés et, quel que soit leur poste, à s’efforcer d’accomplir pleinement leurs missions, contribuant ainsi concrètement à l’édification et au développement du pays.

Pour sa part, Amanda Nguyên est présente au Vietnam avec le souhait de s’informer, de créer des liens et d’identifier des profils susceptibles de devenir de futurs astronautes vietnamiens.

Lors de la rencontre, Amanda Nguyên a offert avec respect au lieutenant-général Pham Tuân l’insigne qu’elle avait utilisé durant son vol spatial. À cette occasion, le lieutenant-général Pham Tuân lui a également remis un livre commémoratif retraçant son vol historique, comme symbole de la transmission entre les générations d’astronautes vietnamiens.

