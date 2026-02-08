Printemps au pays natal : promouvoir la diaspora comme acteur du développement

Le programme "Xuân Quê Huong" (Printemps au pays natal) 2026 n’est pas seulement un rassemblement traditionnel du Nouvel An lunaire, mais aussi une importante initiative de diplomatie citoyenne pour les Vietnamiens de l’étranger, contribuant à la réalisation des politiques du Parti et de l’État en matière d’union nationale et à la mobilisation des ressources des compatriotes vietnamiens résidant à l’étranger pour le développement, a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.

Placé sous le thème "Les aspirations du Vietnam : paix et prospérité", l’événement se déroule du 6 au 9 février à Hanoï et dans la province de Ninh Binh (Nord) et propose un programme d’activités mettant en valeur l’identité culturelle nationale.

Ce programme permet aux Vietnamiens de rencontrer les dirigeants du Parti et de l’État, de s’informer sur les orientations du développement national et d’échanger des idées et des propositions dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation, de l’investissement, de l’éducation et de la promotion de l’image du Vietnam à l’étranger.

Il sert également de plateforme de mise en relation entre la diaspora, les ministères, les différents secteurs et les collectivités locales afin de renforcer la coopération, le transfert de connaissances et les liens internationaux, a déclaré la vice-ministre Lê Thi Thu Hang à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Elle a exprimé l’espoir que cet événement continue de nourrir le souvenir des racines, de renforcer les liens de près de 6,5 millions de Vietnamiens d’outre-mer avec la patrie vietnamienne et d’encourager les contributions à l’édification d’un Vietnam fort, prospère et heureux dans cette nouvelle ère de développement.

La communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger demeure une ressource nationale précieuse. Plus de 650.000 intellectuels d’outre-mer, ainsi que des associations professionnelles et des réseaux d’innovation, dont 10 réseaux d’innovation à l’étranger regroupant environ 2.000 experts et plus de 30 organisations professionnelles, ont apporté leurs idées dans des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l’énergie nucléaire et la physique quantique.

Conformément aux résolutions du XIVe Congrès national du Parti, la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont des moteurs essentiels du développement du Vietnam.

La responsable a a souligné le rôle crucial des Vietnamiens résidant à l’étranger dans le transfert de technologies, nombre d’entre eux travaillant pour de grandes entreprises technologiques et des instituts de recherche de pointe à travers le monde. Ils peuvent ainsi aider le Vietnam à combler son retard technologique et à maîtriser les technologies clés.

Ils peuvent également jouer un rôle de conseillers politiques, contribuant à l’élaboration de cadres juridiques, de modèles de gouvernance numérique et de stratégies d’innovation, tout en soutenant l’écosystème des start-up vietnamiennes grâce au capital-risque, aux pratiques de gestion modernes et à l’accès aux marchés internationaux.

Par ailleurs, les professeurs et scientifiques étrangers jouent un rôle essentiel dans la diplomatie scientifique et la formation de ressources humaines de haut niveau, grâce à la coopération avec les universités et les instituts de recherche. Ils contribuent également à attirer les multinationales et à positionner le Vietnam comme un pôle d’innovation régional.

Conformément aux orientations stratégiques définies par le XIVe Congrès national du Parti, les Vietnamiens résidant à l’étranger ont la possibilité non seulement de soutenir le développement national, mais aussi d’y participer directement, dans un contexte de transformation mondiale.

À l’occasion du Nouvel An lunaire, lorsque les expatriés rentrent au pays pour un événement, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a exprimé sa gratitude pour leur profond attachement et leur fidélité à la patrie vietnamienne.

Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, a-t-elle souligné, le rôle de la diaspora est essentiel, non seulement grâce à ses connaissances, ses contributions financières et ses expériences en matière de gestion, mais aussi pour connecter le Vietnam au monde et promouvoir l’image d’un pays dynamique, responsable et digne de confiance.

Elle a espéré que les compatriotes vietnamiens résidant à l’étranger continuent de promouvoir le patriotisme et la solidarité, à apporter leurs idées et leurs savoir-faire technologiques, à investir et à s’engager dans des activités sociales, et à accompagner le développement du pays, affirmant que le Parti, l’État et le gouvernement restent à leur écoute, apprécient et créent toujours des conditions favorables à leur contribution et à l’entretien de leurs rapports étroits avec la patrie vietnamienne.

