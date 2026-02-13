Thaïlande

Une riche palette d’activités culturelles à la Fête du Printemps du pays natal à Khon Kaen

Dans l’ambiance festive célébrant le Parti et le Nouvel An lunaire 2026, le Consulat général du Vietnam à Khon Kaen a solennellement organisé la Fête du Printemps du pays natal 2026, réunissant près d'un millier de Vietnamiens d’outre-mer, principalement originaires du Nord-Est de la Thaïlande.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie principale tenue le 12 février, en présence de représentants des provinces d’Udon Thani, Khon Kaen et Nong Khai, le consul général du Vietnam à Khon Kaen, Dinh Hoàng Linh, a souligné que l’année 2025 avait été marquée par des avancées globales remarquables pour le Vietnam. Le taux de croissance du PIB est estimé à 8,02%, le plus élevé de la région et parmi les meilleurs au monde ; le PIB par habitant a atteint 5.026 dollars, permettant au pays d’accéder au groupe des économies à revenu intermédiaire supérieur ; la taille de l’économie s’est établie à 514 milliards de dollars, plaçant le Vietnam parmi les 32 premières économies mondiales.

Il a indiqué que la Fête du Printemps du pays natal 2026 véhiculait un message particulier de félicitations pour le succès du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, et a exprimé sa confiance dans la contribution continue de la diaspora à l’édification d’un Vietnam prospère et puissant.

L’événement a été rythmé par un concours de confection de banh chung (gâteaux de riz gluant), un défilé d’ao dai ainsi que le lancement du Club du patrimoine de l’ao dai du Nord-Est thaïlandais.

Des artistes venus de Hô Chi Minh-Ville ont également offert des prestations artistiques, illustrant l’attachement du pays à sa communauté à l’étranger et contribuant à renforcer le partenariat stratégique global Vietnam - Thaïlande.

VNA/CVN