Mobiliser l’intelligence de la diaspora au service du développement durable de la capitale

Dans la soirée du 6 février, le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a reçu une délégation de Vietnamiens d’outre-mer exemplaires venus participer au programme "Xuân Quê Huong 2026" (Printemps au Pays natal). Étaient également présents la vice-ministre des Affaires étrangères et présidente du Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger (SCOV), Lê Thi Thu Hang, ainsi que des représentants de plusieurs services municipaux.

>> Renforcer le lien entre la diaspora et la Patrie

>> La diaspora vietnamienne au Laos accueille avec émotion la visite du secrétaire général Tô Lâm

>> Le président rend hommage aux ancêtres avec les Vietnamiens d’outre-mer à Hanoï

>> Le Front de la Patrie du Vietnam honore les contributions de la diaspora vietnamienne

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la rencontre, Vu Dai Thang a souligné que Hanoï s’attache à construire un modèle de croissance rapide et durable, fondé notamment sur la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et les ressources humaines de haute qualité. Il a hautement apprécié le rôle, le potentiel et les contributions importantes des intellectuels, des scientifiques et de la communauté vietnamienne à l’étranger au développement de la capitale.

Présentant les résultats marquants de Hanoï en matière de développement socio-économique en 2025, il a appelé les Vietnamiens d’outre-mer à poursuivre leur soutien à la capitale dans les domaines de la science, de la technologie, de la production, des affaires, ainsi que de la culture, du tourisme et de la coopération internationale. Il a affirmé que les autorités municipales s’engagent à créer des conditions plus favorables et à renforcer les mécanismes de consultation afin de mieux valoriser les contributions de la diaspora.

Au nom du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang a salué les progrès de Hanoï dans le développement de la science, de la technologie et de l’innovation, tout en appréciant les avis responsables et constructifs formulés par les représentants de la diaspora. Malgré un contexte international difficile en 2025, a-t-elle souligné, la communauté vietnamienne à l’étranger est restée unie, solidaire et tournée vers la Patrie, apportant des contributions concrètes, notamment lors de catastrophes naturelles.

Lors de la rencontre, les délégués des Vietnamiens d’outre-mer ont formulé plusieurs propositions dans des domaines clés tels que l’intelligence artificielle, les réseaux d’innovation et le développement de villes intelligentes et durables, réaffirmant leur volonté d’accompagner Hanoï dans son développement futur.

À l’issue de la rencontre, les délégués ont participé au banquet "Retour au pays pour fêter le Têt", organisé par le Comité populaire de Hanoï.

VNA/CVN