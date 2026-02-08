La visite d’État du chef du Parti au Laos et au Cambodge hisse les liens à un nouveau palier

Les visites d’État effectuées les 5 et 6 février au Laos et au Cambodge par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et une haute délégation vietnamienne, ont été un franc succès, témoignant de la ferme volonté politique des trois pays de renforcer leurs relations d’amitié et de bon voisinage traditionnelles, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung.

Les visites devraient contribuer à la réalisation des objectifs de développement ambitieux de chaque pays dans le nouveau contexte, servir les intérêts des trois peuples et favoriser la paix, la stabilité, la prospérité et le développement dans la région et dans le monde, a déclaré M. Hoài Trung à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le ministre a souligné l’importance politique particulière de ces visites, puisqu’il s’agissait du premier voyage à l’étranger du secrétaire général Tô Lâm depuis le XIVe Congrès national du PCV. Ce calendrier témoigne clairement de la priorité constante et de l’importance particulière que le Vietnam accorde au développement et à l’approfondissement de ses relations avec ses voisins, notamment le Laos et le Cambodge.

Il a souligné que ces visites véhiculaient un message politique fort, renforcé par la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh, du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et de nombreux autres hauts responsables du Parti et de l’État au sein de la délégation de haut niveau.

Selon le chef de la diplomatie vietnamienne, cela témoigne du niveau exceptionnellement élevé de confiance politique entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, ainsi que de leur aspiration commune à la paix, à la stabilité, à la prospérité et au développement, tant dans la région qu’au-delà.

Concernant le Laos, Lê Hoài Trung a souligné que cette visite d’État intervenait quelques jours seulement après la visite au Vietnam du secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) et président lao Thongloun Sisoulith suite au succès du XIVe Congrès national du PCV.

Il s’agissait également de la première visite étrangère au Laos depuis le XIIe Congrès national du PRPL. Ces échanges étroits, a-t-il affirmé, témoignent de la solidarité spéciale, de la cohésion stratégique, de la confiance politique et des aspirations communes en matière de développement qui unissent les deux partis et les deux pays.

Durant 48 heures intenses dans les deux pays, le secrétaire général Tô Lâm et de hauts responsables vietnamiens ont mené près de 40 activités diplomatiques. Les entretiens et les réunions se sont déroulés dans un climat franc, ouvert et empreint de confiance, aboutissant à des résultats concrets, conformes aux objectifs des visites.

Au Laos, selon le ministre des Affaires étrangères, un moment fort a été la présentation par le secrétaire général Tô Lâm, retransmise en direct dans tout le pays, des conclusions du XIVe Congrès national du PCV. Cette présentation a dressé un bilan complet des réalisations du Vietnam après 40 ans de renouveau et a exposé les orientations stratégiques du développement national pour cette nouvelle ère, réaffirmant ainsi la priorité accordée aux relations Vietnam - Laos.

Évaluant les résultats concrets de la visite au Laos, Lê Hoài Trung a déclaré que les dirigeants lao en appréciaient toute la portée politique, y voyant une manifestation claire de la priorité absolue accordée par le Vietnam à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération globale entre les deux pays. Forts d’une confiance politique profonde et des relations spéciales entre les deux partis, les deux États et les deux peuples, les deux parties sont parvenues à un consensus stratégique important, ouvrant la voie à des perspectives de coopération plus substantielles et efficaces.

Il a souligné trois résultats clés. Premièrement, les deux parties ont réaffirmé leur ferme détermination politique à préserver et à développer davantage les relations Vietnam - Laos, un bien commun inestimable, tout en coordonnant étroitement la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du PCV et de la résolution du XIIe Congrès national du PRPL. Le Vietnam a réitéré son engagement à se tenir aux côtés du Laos, lui apportant un soutien sincère et indéfectible dans cette nouvelle ère de développement.

Deuxièmement, la visite a contribué à concrétiser le cadre de "cohésion stratégique" établi en décembre dernier. Les deux parties ont convenu de traduire immédiatement ce concept en pratique en harmonisant leurs stratégies de développement, leurs politiques socio-économiques, leur planification des infrastructures et leurs espaces de développement, et en renforçant leur coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation et du développement des ressources humaines, en plaçant l’humain au cœur de leurs préoccupations afin de garantir une durabilité à long terme.

Troisièmement, les deux parties se sont engagées à consolider leur confiance stratégique absolue et à renforcer leur coordination face à l’évolution rapide de la situation régionale et mondiale, tout en favorisant la mise en œuvre intégrale des accords existants. La coopération politique continuera de jouer un rôle déterminant, la coopération en matière de défense et de sécurité restera un pilier de la paix et de la stabilité, et la coopération économique a été identifiée comme le domaine nécessitant des percées majeures, notamment en matière de connectivité des infrastructures, de commerce, d’investissement et de ressources humaines.

Concernant le Cambodge, Lê Hoài Trung a déclaré que la visite d’État avait également produit des résultats très concrets et pratiques. Les dirigeants cambodgiens ont exprimé leur profonde gratitude pour cette visite, leur admiration pour les réalisations du Vietnam en matière de développement et leur reconnaissance des décisions stratégiques du Vietnam. Les deux parties sont parvenues à un large consensus sur les principes et les grandes orientations des relations bilatérales dans une nouvelle phase de développement, comme en témoignent une déclaration conjointe et de nombreux documents de coopération.

Il a souligné que les deux pays ont réaffirmé leur respect mutuel et la priorité absolue accordée aux relations bilatérales, la confiance politique étant identifiée comme le facteur déterminant. En particulier, les deux parties se sont entendues sur des principes pour gérer et résoudre les différends par le biais d’un dialogue franc et constructif, du respect mutuel des intérêts fondamentaux légitimes et de consultations opportunes, notamment sur les questions frontalières et de coopération.

La coopération économique a été présentée comme un axe de développement majeur, avec des engagements visant à améliorer l’environnement des investissements, à dynamiser les échanges commerciaux pour atteindre un objectif de 20 milliards de dollars, à renforcer la connectivité des chaînes d’approvisionnement et à explorer de nouveaux mécanismes de connectivité économique. La coopération en matière de défense et de sécurité restera un pilier essentiel, garantissant la sécurité des frontières et la lutte conjointe contre la criminalité transnationale.

