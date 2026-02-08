Printemps au Pays natal 2026 : l’Aspiration du Vietnam, paix et prospérité

Dans la soirée du 8 février, à l’approche du Têt du Cheval, à Hanoï, le président de la République, Luong Cuong, accompagné de son épouse, a assisté au programme artistique spécial "Xuân Quê hương 2026" (Printemps au Pays natal) placé sous le thème "Aspiration du Vietnam : Paix et Prospérité".

>> Renforcer le lien entre la diaspora et la Patrie

>> Le Front de la Patrie du Vietnam honore les contributions de la diaspora vietnamienne

>> Mobiliser l’intelligence de la diaspora au service du développement durable de la capitale

Photo : VNA/CVN

Organisé chaque année par le Comité d’État chargé des Vietnamiens d’outre-mer (SCOV, relevant du ministère des Affaires étrangères) en coordination avec le Comité populaire de Hanoï, le programme "Xuân Quê hương" est un événement politico-culturel majeur, suscitant un vif intérêt de la communauté vietnamienne à l’étranger.

L’édition 2026, qui se déroule du 6 au 9 février, réunit environ 1.500 Vietnamiens de l’étranger, contribuant à diffuser le message de la grande union nationale, dont la communauté vietnamienne à l’étranger constitue une composante indissociable, toujours aux côtés de la Patrie.

Adressent ses vœux du Nouvel An aux Vietnamiens d’outre-mer, le président de la République a transmis à l’ensemble des Vietnamiens de l’intérieur et de l’extérieur du pays, ainsi qu’aux invités, ses salutations chaleureuses et ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que, dans tous les moments décisifs de l’histoire nationale, les Vietnamiens de l’étranger avaient toujours été présents, engagés et solidaires, illustrant de manière éclatante l’esprit de grande union et de concorde nationale ; où qu’ils vivent, les Vietnamiens demeuraient une partie intégrante de la communauté nationale.

Au nom de l’État vietnamien et du peuple tout entier, Luong Cuong a exprimé sa haute considération pour les sentiments, le sens des responsabilités et les gestes nobles des compatriotes envers la Patrie et la communauté nationale.

Estimant que la pérennité et le développement de la nation reposaient sur de nombreux facteurs, dont l’un des plus essentiels était un courant ininterrompu d’aspiration, il a affirmé que "l’Aspiration du Vietnam" était l’âme de la nation, une force spirituelle majeure permettant au pays de surmonter toutes les épreuves et de s’élever avec vigueur.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné qu’en 2026, première année de mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti, le Vietnam entrait avec confiance dans une nouvelle ère de développement, portée par une aspiration incarnée dans la paix et la prospérité.

Le président de la République a appelé l’ensemble des Vietnamiens, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, à continuer de renforcer et de promouvoir la grande union nationale, à unir leurs efforts, leur intelligence, leurs ressources et leur dévouement au service de l’édification et de la défense de la Patrie.

VNA/CVN