Le Vietnam renforce sa coopération internationale dans l’énergie nucléaire

Une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Lê Xuân Dinh, a participé au 2 e Sommet mondial sur l’énergie nucléaire à Paris le 10 mars, réaffirmant l’engagement du Vietnam à renforcer la coopération internationale dans le domaine de l’énergie atomique à des fins pacifiques.

Ce sommet, deuxième édition du rendez-vous international sur l’énergie nucléaire après celle de Bruxelles en 2024, a rassemblé des dirigeants de près de 60 pays, ainsi que des représentants d’organisations internationales, d’institutions financières, d’entreprises et d’éminents spécialistes de l’énergie.

Photo : VNA/CVN

Lors de l’ouverture du sommet, le président français Emmanuel Macron a souligné le rôle croissant de l’énergie nucléaire dans les stratégies énergétiques de nombreux pays, notamment face à l’explosion de la demande mondiale d’électricité, alimentée par les progrès rapides des technologies numériques et de l’intelligence artificielle.

Il a noté que le nucléaire permet de produire de l’énergie en quantité, compétitive et pilotable, apporte la décarbonation, contribuant ainsi à renforcer la sécurité énergétique et à soutenir la transition énergétique mondiale.

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi, a insisté sur le rôle important que l’énergie nucléaire pourrait jouer dans la réalisation des objectifs climatiques mondiaux.

Pour atteindre la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle, a-t-il déclaré, il faudra accroître considérablement la capacité de production d’énergie nucléaire, parallèlement au développement des énergies renouvelables, et respecter scrupuleusement les normes internationales en matière de sûreté, de sécurité et de non-prolifération nucléaire.

Le sommet a abordé un large éventail de questions qui façonneront l’avenir de l’énergie nucléaire, notamment les technologies de réacteurs de nouvelle génération, le développement des petits réacteurs modulaires (PRM), le renforcement des chaînes d’approvisionnement en combustible nucléaire et les mécanismes de financement des grands projets énergétiques.

De nombreux délégués ont souligné la complémentarité des énergies nucléaire et renouvelable dans la construction, à long terme, de systèmes énergétiques résilients, à faibles émissions et durables.

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en marge du sommet, Nguyên Hoàng Linh, directeur de l’Agence pour la sûreté radiologique et nucléaire, a déclaré que la présence du Vietnam témoignait de son soutien aux initiatives internationales promouvant le développement et l’utilisation pacifique de l’énergie atomique, et plus particulièrement de l’énergie nucléaire.

L’événement a également offert une plateforme importante pour le partage d’expériences, l’apprentissage auprès des partenaires internationaux et le renforcement de la coopération dans ce domaine.

Il a décrit l’énergie nucléaire comme une source d’énergie propre, fiable et à faible émission de carbone, en adéquation avec l’orientation du développement énergétique à long terme du Vietnam face à une demande croissante d’électricité, tout en contribuant aux efforts du pays pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

En marge du sommet, la délégation vietnamienne a tenu des séances de travail avec des organisations internationales, des autorités de sûreté nucléaire et des partenaires du secteur de l’énergie afin d’échanger des expertises, de promouvoir la formation professionnelle, de partager des informations et de renforcer la coopération technique. Ces échanges visaient à consolider les capacités réglementaires du Vietnam et à améliorer ses compétences en matière d’évaluation de la sûreté et de la sécurité nucléaires.

La délégation vietnamienne a rencontré l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE et l’Autorité française de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) afin d’évoquer la coopération en vue du renforcement des organismes de réglementation vietnamiens, notamment en matière d’évaluation de la sûreté et de la sécurité et d’élaboration d’instruments juridiques relatifs aux technologies de réacteurs avancés.

Les représentants vietnamiens ont également échangé avec d’importantes entreprises et organisations françaises du secteur nucléaire afin de s’inspirer de leur expérience en matière de développement d’infrastructures techniques et de réalisation d’évaluations de sûreté lors de la mise en œuvre de projets de centrales nucléaires. Ces échanges devraient permettre de faire progresser la coopération énergétique franco-vietnamienne, alors que les deux pays approfondissent leur partenariat stratégique global.

Ces dernières années, le Vietnam a participé activement aux groupes de travail et comités spécialisés de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE, accédant progressivement aux méthodologies internationales d’évaluation de la sûreté des nouvelles technologies nucléaires. Cet engagement a permis au pays de se rapprocher des normes internationales en matière de construction et d’amélioration de son système de réglementation de la sûreté nucléaire.

Selon Nguyên Hoàng Linh, le Vietnam étudie également les expériences internationales en matière d’établissement de cadres juridiques et réglementaires pour les technologies nucléaires avancées, en particulier les petits réacteurs modulaires (PRM).

La participation aux initiatives de coopération mondiale devrait apporter au Vietnam une précieuse expertise en matière de gestion, des normes techniques et des pratiques d’évaluation de la sécurité, soutenant ainsi les préparatifs en vue du développement futur de l’énergie nucléaire.

VNA/CVN