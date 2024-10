Les Émirats arabes unis tirent 21 coups de canon pour accueillir le PM vietnamien

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne à Abu Dhabi

>> Le Premier ministre reçoit des dirigeants de grandes groupes des Émirats arabes unis

>> Le PM assiste à la cérémonie de lancement des véhicules Vinfast aux EAU

Les EAU tirent 21 coups de canon pour accueillir le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Il s'agit de la première visite officielle du Premier ministre vietnamien aux EAU après 15 ans. Elle se déroule dans le contexte de développement constant des relations entre les deux pays dans de nombreux domaines comme politique, diplomatie, commerce, investissement, travail, tourisme.

Photo : VNA/CVN

La confiance politique et la compréhension mutuelle se renforcent constamment. Les échanges de délégations se déroulent de manière dynamique à plusieurs niveaux. La coopération économique constitue toujours un pilier important et un point positif du tableau global de la coopération Vietnam - EAU.

Les EAU sont actuellement le plus grand débouché du Vietnam au Moyen-Orient et en Afrique, avec un chiffre d'affaires de 4,96 milliards d'USD au cours des neuf premiers mois de 2024, dépassant le chiffre sur l'ensemble de l'année 2023. Les EAU sont l'un des principaux investisseurs au Vietnam, avec un total de 42 projets d'investissement direct (IDE), se classant 52e sur 148 pays et territoires investissant au Vietnam.

La visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh aux EAU vise à consolider la confiance politique, améliorer les relations et réaliser des percées dans de nombreux domaines.

En particulier, lors de la visite, les deux parties devront élever leurs relations, signeront l'Accord de partenariat économique global (CEPA) pour parvenir à l'objectif de 10 milliards d'USD de commerce bilatéral dans un avenir proche et plus dans les années à venir, contribuant ainsi à ouvrir une nouvelle période de coopération entre le Vietnam et les EAU, et les pays du Moyen-Orient plus largement.

VNA/CVN