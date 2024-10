Le secrétaire général Tô Lâm reçoit une délégation du Parti communiste français

La rencontre s'inscrivait dans le cadre de la visite officielle de la délégation française au Vietnam et de sa participation au quatrième séminaire théorique entre les deux partis communistes.

Photo: VNA/CVN

Tô Lâm a souligné l'importance de la solidarité et du soutien du Parti communiste et du peuple français envers le Vietnam, notamment dans un contexte international en constante évolution. Il s'est réjoui de la récente élévation des relations vietnamo-françaises au niveau de partenariat stratégique intégral, ainsi que de la contribution des relations interpartis au renforcement des bases politiques et à la promotion des relations Vietnam - France, et aux contributions positives dans le cadre de l'Organisation internationale de la Francophonie.

Le secrétaire général Tô Lâm a proposé que les deux Partis poursuivent le renforcement des domaines de coopération existants, notamment le mécanisme de séminaire théorique pour échanger sur des questions théoriques et des expériences pratiques, afin d'améliorer la capacité opérationnelle de chaque Parti dans son pays respectif. Il a également suggéré plusieurs orientations et mesures pour approfondir davantage les relations bilatérales.

De son côté, Fabien Roussel a exprimé son admiration pour les progrès réalisés par le Vietnam et a réaffirmé l'engagement du Parti communiste français à renforcer la coopération avec son homologue vietnamien.

Il a souligné l'importance et la priorité que le Parti communiste français accorde à la promotion et au renforcement des relations avec le Parti communiste du Vietnam, exprimant le souhait de maintenir et de développer davantage la coopération existante entre les deux Partis, notamment à travers le mécanisme du séminaire théorique.

Fabien Roussel a affirmé que le Parti communiste français s'efforçait toujours d'apporter des contributions concrètes et efficaces à la promotion du partenariat stratégique intégral Vietnam - France, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, du transport ferroviaire, des voies navigables, de la coopération décentralisée et de la coopération parlementaire, ainsi que dans le cadre de l'Organisation internationale de la Francophonie.

À cette occasion, le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam et chef de sa Commission des relations extérieures, Lê Hoài Trung, s'est entretenu avec la délégation du Parti communiste français. Ils ont évalué les relations entre les deux Partis au cours des dernières années et proposé plusieurs mesures spécifiques visant à renforcer davantage leur coopération future.

Ils ont également échangé et proposé des idées pour promouvoir les relations politiques, économiques, commerciales, culturelles et éducatives, ainsi que de nombreux autres domaines de coopération entre le Vietnam et la France. Elles ont également discuté des moyens à cultiver l'amitié et la solidarité durable entre les peuples des deux pays.

Par ailleurs, ils ont partagé leurs points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun.

VNA/CVN