Le Vietnam et les Émirats arabes unis établissent un partenariat intégral

Photo : VNA/CVN

Au cours de l'entretien, le président hôte a salué l'histoire et le développement héroïques du Vietnam et a souligné que les deux pays ont de nombreux points à apprendre l'un de l'autre.

Le Vietnam est un partenaire important des Émirats arabes unis en Asie et la coopération avec Hanoï est l'un des principaux intérêts d'Abou Dhabi, a-t-il déclaré.

Pour sa part, Pham Minh Chinh a exprimé son admiration pour les réalisations des Émirats arabes unis, qui ont fait de cette nation un centre économique, financier et technologique majeur de la région, un "miracle dans le désert" du Moyen-Orient.

Les deux dirigeants ont salué les bons progrès des relations bilatérales, en particulier le renforcement de la confiance politique et de la compréhension mutuelle ainsi que la coopération économique plus substantielle, alors que la coordination et le soutien mutuels dans les forums multilatéraux deviennent de plus en plus étroits et efficaces.

Sur cette base, les deux parties ont convenu d'élever les relations binationales au rang de partenariat intégral, faisant des Émirats arabes unis le premier partenaire au Moyen-Orient à établir ce cadre de relations avec le Vietnam. L'événement a démontré la détermination et les attentes des dirigeants des deux pays pour porter la coopération bilatérale à un niveau plus élevé, durable et efficace.

De même, les deux dirigeants ont établi six domaines prioritaires de coopération, notamment l'élaboration urgente de programmes d'action pour mettre en œuvre immédiatement le cadre de partenariat intégral ; promouvoir les liens dans l’innovation, la transition verte, la transformation numérique et l’économie circulaire ; faire progresser la coopération économique, commerciale et d'investissement ; collaborer pour développer l’industrie Halal et ouvrir le marché aux produits vietnamiens connexes ; renforcer les liens dans les domaines du travail, de la culture, du tourisme, des sports et des échanges entre les peuples ; ainsi que la coordination, la consultation et le soutien mutuel sur les questions régionales et mondiales dans les forums multilatéraux.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a exhorté les autorités émiraties à créer des conditions favorables pour la communauté des Vietnamiens vivant et travaillant aux Émirats arabes unis.

Sur la question en Mer Orientale, il a demandé à Abou Dhabi de soutenir la position de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et du Vietnam par rapport à cette zone maritime, afin de garantir la paix, la sécurité, la liberté de navigation et de survol, ainsi que ainsi que le règlement des différends par des moyens pacifiques sur la base du respect du droit international, notamment de la Charte des Nations unies et de sa Convention de 1982 sur le droit de la mer (CNUDM).

Dans le même temps, le chef de l'État émirati a déclaré qu'il dirigerait activement les agences compétentes pour qu'elles se coordonnent avec la partie vietnamienne dans la mise en œuvre des résultats obtenus lors de la visite du Premier ministre vietnamien.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a par ailleurs sollicité un soutien pour la communauté vietnamienne aux EAU, tandis que le président des Émirats arabes unis a exprimé son soutien à plusieurs projets, notamment la création d'une académie de football au Vietnam et la construction d'un centre financier à Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN