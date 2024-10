Le Vietnam et l'UE promeuvent leur coopération pour une économie verte

Le Vietnam et l’Union européenne (UE) sont des partenaires importants dans le processus de transition verte et de développement durable, ont souligné les participants lors de la session plénière du Forum et exposition sur l'économie verte (GEFE 2024) organisés par la Chambre de commerce et d'industrie européenne au Vietnam (EuroCham Vietnam) et le ministère de l'Industrie et du Commerce le 21 octobre à Hô Chi Minh-Ville.

S’adressant à la session, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a hautement apprécié l'organisation du GEFE 2024 à Hô Chi Minh-Ville, l'une des principales localités du pays en matière de transition verte.

Selon Bùi Thanh Son, le développement économique vert reste une tendance inévitable, un choix objectif et stratégique des pays. Pour créer un avenir vert, il faut une pensée et une vision vertes combinées à des actions vertes, dans lesquelles la technologie verte, l'énergie verte et le mode de vie vert sont très importants. Le Vietnam préconise de ne pas sacrifier le progrès, l'égalité sociale et l’environnement pour poursuivre la croissance économique.

Dans le cadre de la coopération bilatérale, le Vietnam souhaite que l'UE promeuve le commerce durable et développe des chaînes d'approvisionnement vertes grâce à la mise en œuvre efficace de l'accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) et à la ratification rapide de l'accord Vietnam - UE sur la protection des investissements afin de développer une coopération bilatérale à la hauteur du potentiel et des désirs des deux parties.

Le Vietnam souhaite également continuer à bénéficier du soutien de l’UE dans les domaines de la finance, de la technologie et de la formation des ressources humaines, partager des expériences pour développer le marché des certificats carbone, créer des centres de recherche dans de nouveaux domaines tels que les énergies renouvelables vertes, les infrastructures vertes, la transformation numérique, l'agriculture intelligente et l'industrie à faibles émissions. En outre, l'UE est invitée à continuer de maintenir des capitaux d'APD pour le Vietnam, en se concentrant sur des domaines urgents tels que le renforcement des capacités de l'administration publique, l'économie verte, l'économie numérique, l'économie circulaire...

Lors du Forum, le président d'EuroCham Vietnam, Bruno Jaspaert, a informé que l'UE, en tant que l'un des principaux partenaires commerciaux et d'investissement du Vietnam, a récemment réalisé certains progrès dans la transition verte tels que la chaîne de culture durable du café du groupe Nestlé, l'obtention de l'usine danoise LEGO de Binh Duong de la certification LEED (pour les projets de construction écologiques délivré par le US Green Building Council)…. Le Vietnam dispose encore d’un grand potentiel de croissance, cependant le pays doit poursuivre sa transition vers une économie verte dans un avenir proche, a-t-il souligné.

Selon Phan Thi Thang, entre janvier et septembre de cette année, le commerce extérieur du Vietnam a atteint plus de 578 milliards d'USD, soit une augmentation de 16,3% en glissement annuel. Sur ce total, les exportations vers l'UE sont estimées à 38,1 milliards d'USD, en hausse de 17% par rapport à la même période de l'année dernière. Cela montre la croissance des échanges commerciaux de plus en plus qualitatifs entre le Vietnam et l’UE.

Le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, a déclaré que l'UE est actuellement le principal partenaire commercial et d'investissement du Vietnam et que les deux parties ont déployé des efforts pour assurer un développement stable et durable. Cependant, la situation mondiale connaît de nombreuses fluctuations, des conflits tendus et des changements climatiques causant de graves dommages tant humains qu’économiques. Le monde entier, le Vietnam et l’UE en particulier, cherchent à appliquer les nouvelles technologies pour relever les défis du changement climatique. Il s'agit d'une opportunité pour les deux parties de promouvoir leur coopération non seulement dans les domaines économique et commercial, mais également dans les domaines de la transition verte et de la neutralité carbone.

Margaritis Schinas a souligné trois tâches importantes auxquelles les pays doivent donner la priorité dans les temps à venir. Ce sont la transition d'une économie basée sur les ressources naturelles à une économie basée sur les matières premières et les énergies renouvelables ; le développement économique parallèlement à la restauration de la biodiversité et la garantie de tous les produits et services créés à partir de matières premières légales et d'une non-déforestation.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a partagé que la ville renforce la restructuration de son économie, menant une transformation industrielle vers une croissance verte et un développement durable avec comme priorité immédiate la réduction de ses émissions de 10% d'ici 2030. Hô Chi Minh-Ville espère que le GEFE 2024 l'aidera à acquérir plus d'informations, d'expériences et à se connecter avec les ressources pour promouvoir sa croissance verte et son développement durable à travers le partage d'expériences dans la construction de modèles économiques circulaires, une productivité élevée, une utilisation efficace des ressources et des énergies renouvelables...

