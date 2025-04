Renforcement des relations parlementaires entre le Vietnam et l’Ouzbékistan

Photo : VNA/CVN

Lors de l’entretien, Nuriddin Ismoilov a estimé que la participation du président de l’Assemblée nationale vietnamienne à l’UIP-150 et sa visite officielle en Ouzbékistan revêtaient une importance particulière, ouvrant des perspectives de coopération bilatérale dans tous les domaines, et contribuant activement au développement national de chaque pays.

Il a affirmé attacher de l’importance aux relations d’amitié traditionnelles avec le Vietnam, et a hautement apprécié le discours du président de l’Assemblée nationale vietnamienne lors de la séance plénière de haut niveau de l’UIP-150, qui a contribué au succès de cet événement organisé pour la première fois en Ouzbékistan et en Asie centrale.

Trân Thanh Mân a affirmé que la participation de la délégation vietnamienne à l’UIP-150 exprimait non seulement l’importance accordée à cette organisation parlementaire mondiale, mais également l’esprit de solidarité et d’amitié envers l’Ouzbékistan.

Il a souligné que le Vietnam valorisait toujours les relations d’amitié traditionnelle de longue date avec l’Ouzbékistan et souhaitait promouvoir une coopération élargie dans tous les domaines, au service des intérêts des peuples des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer l’échange de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, et de promouvoir les liens directs entre les ministères, les secteurs et les localités, contribuant ainsi à approfondir la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la culture, du tourisme, de l’agriculture, du développement vert, de la transformation numérique, des infrastructures, du changement climatique, etc.

Se félicitant de l’ouverture des vols directs entre Tachkent et Cam Ranh (Khanh Hoà), les deux dirigeants ont proposé que les organes compétents continuent d’examiner la possibilité d’ouvrir de nouvelles liaisons aériennes afin d’exploiter les potentiels et avantages de chaque pays, avec des politiques de visa favorables pour faciliter les échanges entre leurs citoyens.

Trân Thanh Mân a proposé aux deux parties d’accélérer la finalisation des cadres juridiques tels que l’accord d’exemption de visa pour certains types de passeports, l’accord de non-double imposition et l’accord de promotion et de protection des investissements…, afin de promouvoir les relations économiques, commerciales, d’investissement et touristiques entre les deux pays.

Les deux parties ont également salué l’ouverture prochaine de représentations diplomatiques dans chaque pays, contribuant ainsi à renforcer les liens bilatéraux de manière efficace.

Les deux dirigeants ont exprimé leur souhait de renforcer les relations entre l’Assemblée nationale vietnamienne et les deux chambres du Parlement ouzbek, en valorisant le rôle de supervision et de promotion de la mise en œuvre des accords de coopération signés.

À cette occasion, Trân Thanh Mân a suggéré que la partie ouzbèke continue de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant en Ouzbékistan puisse s’établir de manière stable et contribuer comme un pont important à la promotion des relations amicales entre les deux pays.

VNA/CVN