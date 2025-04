Trân Thanh Mân rencontre le président du Parti démocratique populaire d'Ouzbékitan

Le président du Parti démocratique populaire d’Ouzbékistan a exprimé son souhait de renforcer la coopération entre les deux parties, notamment entre son Parti et le Parti communiste du Vietnam (PCV).

Le président de l’Assemblée nationale a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance au développement des relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme avec l’Ouzbékistan.

Il a proposé que les parlementaires du Parti démocratique populaire d’Ouzbékistan, siégeant à la Chambre législative et au Sénat d’Ouzbékistan, soutiennent activement le renforcement de la coopération entre les organes législatifs des deux pays.

Appréciant la création du Groupe parlementaire d’amitié Ouzbékistan - Vietnam au sein du Parlement ouzbek, Trân Thanh Mân a annoncé avec satisfaction la mise en place du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam – Ouzbékistan à l’Assemblée nationale vietnamienne.

Il a également appelé à intensifier les échanges d’informations, les visites à tous les niveaux et à promouvoir les échanges entre les organisations sociopolitiques, notamment dans le domaine de la jeunesse.

Lors de cette rencontre, le président de l’Assemblée nationale a souligné sa volonté de consolider et de renforcer davantage les relations d’amitié, de solidarité et de coopération entre les deux Partis et les deux peuples, dans un esprit de confiance mutuelle et de soutien réciproque.

VNA/CVN