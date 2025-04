Entretien entre des vice-Premiers ministres du Vietnam et de l’Ouzbékistan

Dans le cadre de la visite officielle du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, en Ouzbékistan et de sa participation à la 150 e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-150), le vice-Premier ministre vietnamien Trân Hông Hà s’est entretenu, le 7 avril, avec son homologue ouzbek, Jamshid Khodjaev.

Lors de cet entretien, Trân Hông Hà a souhaité que les deux parties continuent d’exploiter pleinement les potentiels de coopération, et s’efforcent d’élever les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, conforme aux intérêts et aux aspirations des peuples des deux pays, pour la paix, la coopération et le développement dans le monde.

De son côté, Jamshid Khodjaev s’est réjoui de cette rencontre avec son homologue vietnamien, la considérant comme une opportunité pour orienter les ministères, secteurs et localités dans la mise en œuvre des accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays.

Les deux vice-Premiers ministres ont souligné l’importance d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, et de renforcer la coopération dans divers domaines : économie, commerce, investissement, infrastructures, pétrole et gaz, textile-habillement, produits chimiques, agriculture, transition verte, économie numérique, recherche et application de l’intelligence artificielle (IA), etc.

Ils ont également mis en avant la nécessité de promouvoir la coopération et la connectivité dans d'autres secteurs importants tels que la santé, la culture, les sports, le tourisme, l’éducation et la formation, les transports, les relations entre collectivités locales et les échanges entre les peuples...

