Le Vietnam et les Pays-Bas renforcent leur coopération climatique

Photo : VNA/CVN

Lors des rencontres du 17 septembre, le prince Jaime de Bourbon de Parme, le ministre adjoint des Affaires étrangères pour le Partenariat pour la croissance verte et le Sommet des Objectifs mondiaux 2030 (P4G), Steven Collet, et l’envoyée pour l’eau Meike van Ginneken ont noté avec plaisir le développement positif du partenariat intégral entre les deux pays.

Le prince Jaime de Bourbon de Parme a exprimé ses profondes condoléances au Vietnam pour les lourdes pertes causées par le typhon Yagi.

Grand investisseur

Nguyên Minh Hang a affirmé que les Pays-Bas sont le plus grand investisseur et le principal partenaire commercial du Vietnam dans l’Union européenne (UE), soulignant que cette année marque le 5e anniversaire du partenariat intégral bilatéral et le 10e anniversaire du partenariat stratégique sur l’agriculture durable et la sécurité alimentaire.

Les deux pays célébreront l’année prochaine le 15e anniversaire de leur partenariat stratégique sur l’adaptation au changement climatique et la gestion de l’eau.

Elle a proposé que les Pays-Bas continuent d’aider le Vietnam, l’un des pays les plus touchés par le changement climatique, dans l’amélioration des capacités de réponse et de prévision, de prévention des inondations et des glissements de terrain, la gestion durable de l’eau, le développement d’une agriculture verte et intelligente, la transformation énergétique et la transition verte.

La responsable a également remercié les Pays-Bas, l’un des principaux partenaires du Sommet P4G, pour son soutien au Vietnam en tant qu’hôte du quatrième Sommet P4G en 2025, et a appelé à une coordination continue dans les travaux de préparation et d’organisation.

Domaines prioritaires

La partie néerlandaise a également consenti à mettre en œuvre efficacement les résultats de la 8e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Pays-Bas sur l’adaptation au changement climatique et la gestion de l’eau, qui s’est tenue en juin à La Haye.

Steven Collet a déclaré que les entreprises néerlandaises sont intéressées par le marché vietnamien et prévoient d’étendre leurs activités dans le pays. Il a également suggéré que les deux pays intensifient leur coopération dans des domaines tels que la haute technologie, les semi-conducteurs et les énergies renouvelables, et facilitent l’échange de délégations commerciales.

Meike van Ginneken a noté que l’accueil du Sommet de 2025 démontre les efforts et les contributions responsables du Vietnam pour résoudre les problèmes mondiaux urgents, et s’est engagé à soutenir le pays dans l’organisation.

VNA/CVN