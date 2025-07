Un expert américain optimiste quant aux perspectives de coopération Vietnam - États-Unis

Au cours des trois dernières décennies, le Vietnam et les États-Unis sont passés du statut d'anciens adversaires à celui de partenaires grâce aux efforts des gouvernements et des individus des deux pays, a déclaré Brian Eyler, chercheur principal et directeur du programme Asie du Sud-Est au Centre Stimson des États-Unis.

Dans une interview accordée au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Washington à l'occasion du 30e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis (11 juillet 1995-2025), Brian Eyler a cité l'ancien président Bill Clinton, l'ancien sénateur John Kerry, le défunt sénateur John McCain et leurs homologues vietnamiens parmi les personnes qui ont fait progresser les relations entre le Vietnam et les États-Unis et en ont fait la relation incroyablement solide et stratégique qu'elles connaissent aujourd'hui.

Brian Eyler a qualifié la guerre du Vietnam d'erreur pour les États-Unis, une erreur qui n'aurait jamais dû se produire. Elle a touché des millions de Vietnamiens et des centaines de milliers d'Américains. Il a noté que de nombreux vétérans américains avaient pris conscience des torts du passé et avaient depuis cherché la réconciliation, considérant le Vietnam à la fois comme un ami et un partenaire dans la construction d'une relation renouvelée.

Concernant les perspectives de coopération entre les deux pays, Brian Eyler a souligné que l'héritage de la guerre était crucial pour continuer à progresser. Il a souligné qu'il restait encore beaucoup à faire comme nettoyage de l’agent orange/dioxine, recherche de munitions non explosées et assistance aux personnes handicapées.

L'agent orange/dioxine est un héritage transmis de génération en génération et continue à avoir des effets à long terme, a-t-il souligné, ajoutant qu'il s'agissait d'un domaine nécessitant une coopération durable.

Le chercheur a soutenu qu'au-delà des questions liées à l'héritage de l'après-guerre, les deux pays pouvaient coopérer sur les questions liées au Mékong et à la sécurité maritime. Il a souligné le rôle crucial du Vietnam dans la sécurité alimentaire mondiale, notant que le monde dépend de plus en plus de son approvisionnement alimentaire. Cependant, des défis tels que le changement climatique, les conditions météorologiques extrêmes et la pénurie d'eau pèsent sur la production économique du Delta du Mékong.

Il a ajouté que les États-Unis pouvaient fournir une assistance technique pour aider les agriculteurs du delta du Mékong à se tourner vers des produits agricoles à plus forte valeur ajoutée.

Les États-Unis ont beaucoup à offrir en matière de cultures résistantes à la sécheresse et à valeur ajoutée, et peuvent développer des chaînes d'approvisionnement permettant de rapprocher les agriculteurs et les entrepreneurs vietnamiens du delta pour accroître leurs revenus, a déclaré Brian Eyler, soulignant la nécessité d'une collaboration commune en matière de résilience du Delta du Mékong.

Face à l'élévation du niveau de la mer, l'intrusion d'eau salée s'étend indéniablement dans le delta. Les États-Unis disposent d'outils et de partenaires prêts à s'engager pour améliorer la résilience du Vietnam face à cette situation, a-t-il ajouté.

