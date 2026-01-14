Aquaculture : un partenariat de 15 millions de dollars avec les États-Unis

Le 13 janvier, le vice-ministre vietnamien de l'Agriculture et de l’Environnement, Phung Duc Tiên, a reçu une délégation de l'ambassade des États-Unis au Vietnam pour discuter du Projet de partenariat États-Unis - Vietnam pour la chaîne de valeur de l'aquaculture.

Doté d’un budget de plus de 15,2 millions de dollars, ce projet s’étalera sur cinq ans. Il ambitionne de porter la production nationale de tilapia à 1,21 million de tonnes, pour une valeur commerciale estimée à environ 1,25 milliard de dollars. Son lancement est prévu en mars 2026.

Dans sa phase initiale, le projet se concentrera sur la recherche fondamentale, l’amélioration de la qualité des géniteurs et le soutien aux écloseries. À partir d’octobre 2026, il élargira ses activités au renforcement de l’assistance technique, à la formation, au développement des capacités ainsi qu’au soutien financier en faveur des pisciculteurs.

Le projet sera déployé dans les deltas du fleuve Rouge et du Mékong. Il devrait bénéficier à plus de 24 000 acteurs de la filière, incluant des ménages aquacoles, des usines de transformation et des associations professionnelles. L’un des leviers stratégiques repose sur l’utilisation de soja importé de haute qualité comme aliment aquacole, afin d’optimiser la croissance et la qualité sanitaire du tilapia.

Le vice-ministre Phung Duc Tien a proposé d’étudier l’extension de la production du tilapia zébré et du tilapia rouge dans les régions du Centre et du Sud, afin de tirer profit de leur potentiel géographique spécifique.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement s’est engagé à lever les obstacles administratifs et à finaliser les procédures nécessaires avant mai 2026. Cette démarche vise à garantir une mise en œuvre efficace et à exploiter pleinement le potentiel d’exportation du tilapia vietnamien sur les marchés internationaux.

