Le Premier ministre nomme un négociateur en chef pour discuter avec les États-Unis

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a également nommé le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, chef adjoint de la délégation vietnamienne de négociation.

Les membres de la délégation comprennent également des vice-ministres des Finances, de l’Agriculture et de l’Environnement, des Sciences et des Technologies, des Affaires étrangères, et de l’Intérieur, un vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam et l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung.

Du côté américain, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, dirigera la délégation américaine de négociation.

Le Vietnam et les États-Unis sont parvenus à un accord pour entamer des négociations sur un accord commercial réciproque le 9 avril lors de la réunion entre le vice-Premier ministre vietnamien Hô Duc Phoc, en tant qu’envoyé spécial du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le représentant américain au commerce, Jamieson Greer.

L’équipe de négociation du gouvernement vietnamien a trois responsabilités principales : diriger l’élaboration de scénarios et de plans de négociation avec les États-Unis pour un accord commercial réciproque, dans l’esprit du principe "avantages harmonisés, risques partagés", en tenant compte des intérêts nationaux ; mener les négociations pour parvenir à un accord commercial bilatéral approprié, stable et mutuellement bénéfique ; et rendre compte au Premier ministre du processus et des résultats, y compris des recommandations politiques à mettre en œuvre après la signature de l’accord.

Après l’annonce par le président Donald Trump de droits de douane réciproques sur des dizaines de pays, dont le Vietnam, le secrétaire général Tô Lâm s’est entretenu au téléphone le 4 avril avec le président Donald Trump.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Vietnam était prêt à négocier avec les États-Unis afin de réduire à 0% les droits de douane sur les exportations américaines vers le Vietnam, et a demandé aux États-Unis d’en faire autant pour les exportations vietnamiennes vers les États-Unis.

Il a également déclaré que le Vietnam continuerait d’importer davantage de marchandises américaines et créerait des conditions plus favorables pour que les entreprises américaines puissent investir davantage au Vietnam.

Les deux dirigeants ont également convenu de poursuivre les discussions en vue de la signature prochaine d’un accord entre les deux pays afin de concrétiser ces engagements.

VNA/CVN