Le président Luong Cuong rencontre la communauté vietnamienne en Égypte

Dans le cadre de sa visite d'État en République arabe d'Égypte, le président vietnamien Luong Cuong, accompagné de son épouse et d'une délégation vietnamienne de haut niveau, a rencontré le 4 août au soir (heure locale), le personnel de l'ambassade et les représentants de la communauté vietnamienne résidant en Égypte.

L'ambassadeur du Vietnam en Égypte, Nguyên Huy Dung, a rapporté que la communauté compte environ 70 personnes, soudées, solidaires, et toujours tournées vers leur pays d'origine. Il a souligné que la visite du président constituait un événement particulier, témoignant de l'attention profonde que portent les dirigeants du Parti et de l'État aux Vietnamiens vivant et travaillant à l'étranger en général, et en Égypte en particulier.

Le président Luong Cuong a salué l'esprit de solidarité de la communauté, son respect des lois égyptiennes ainsi que son attachement aux traditions culturelles vietnamiennes. Il a affirmé que sa visite vise à approfondir et élever les relations bilatérales, à diversifier les domaines de coopération et à ouvrir une nouvelle phase de développement entre les deux pays.

Il a indiqué qu'au cours de sa visite en Égypte, il aurait des entretiens et des rencontres avec de hauts dirigeants égyptiens, sollicitant leur soutien continu à la communauté vietnamienne, aux entreprises et aux étudiants vivant, travaillant et étudiant dans ce pays africain, afin de renforcer davantage les liens bilatéraux.

Informant la communauté vietnamienne d'Égypte des progrès du pays, il a déclaré que le Vietnam entrait dans une nouvelle ère de développement prospère après près de 40 ans de Dôi moi (Renouveau). Il a ajouté que le pays ambitionnait de devenir une nation industrialisée moderne à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030, et un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Pour atteindre ces objectifs et réaliser ses deux objectifs stratégiques centenaires, il a souligné l'importance de la volonté politique du Parti, de l'État et de l'ensemble du système politique, de la solidarité entre les Vietnamiens du pays et du soutien des Vietnamiens résidant à l'étranger.

Il a noté que ces derniers temps, le Parti et l'État ont mis en œuvre de nombreuses décisions stratégiques et audacieuses. L'ensemble du système politique menait une révolution visant à rationaliser l'appareil d'État et le Politburo a adopté quatre résolutions majeures, considérées comme les "quatre piliers" stratégiques, pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère de développement.

Le chef de l'État vietnamien s'est déclaré convaincu que la communauté vietnamienne continuerait de promouvoir la tradition patriotique, de contribuer activement à la construction d'une communauté solidaire, dynamique et bien intégrée dans la société égyptienne. Il a également encouragé la préservation de la langue vietnamienne et des traditions culturelles nationales, afin de les transmettre aux générations futures.

Enfin, le président Luong Cuong a appelé l'ambassade du Vietnam en Égypte à continuer de soutenir la communauté, à favoriser son intégration et à organiser davantage d'activités, notamment à destination des jeunes, pour renforcer les liens avec la Patrie.

