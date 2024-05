Célébration des 49 ans de la réunification nationale du Vietnam au Venezuela

L'événement s'est déroulé en présence du vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV) au pouvoir, Rander Peña ; du chef du Parti communiste du Venezuela, Henry Parra ; de la présidente du Front Francisco de Miranda, Érika Farías Peña ; des représentants des ministères et des secteurs du pays sud-américain.

Dans ses paroles lors de l'événement, l'ambassadeur vietnamien à Caracas, Vu Trung My, a qualifié la grande victoire du printemps 1975 de jalon brillant dans l'histoire de la construction nationale et de la défense du peuple vietnamien.

Sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), le peuple vietnamien a rempli la mission de libérer complètement le Sud et de réunifier le pays, puis de conduire la nation indochinoise vers une nouvelle ère d'indépendance et de réunification, ainsi que de construire un système socialiste, a souligné Vu Trung My.

Il a souligné que la victoire du 30 avril 1975 était le résultat des efforts extraordinaires du peuple vietnamien, sous la direction de la pensée Hô Chi Minh et de la sage direction du PCV, et qu'elle était également le résultat de la solidarité sincère et du soutien énorme des forces progressistes et des peuples épris de paix du monde entier, y compris les pays d’Amérique latine et le Venezuela.

À son tour, le vice-président du PSUV, Rander Peña, a souligné la grande signification du 30 avril, soulignant qu'il s'agit de la victoire de la justice, des forces progressistes et des peuples épris de paix du monde entier, y compris le peuple vénézuélien.

La grande victoire du 30 avril est associée à la carrière et à la pensée du président Hô Chi Minh et du Parti communiste du Vietnam, a assuré Rander Peña, soulignant en même temps que cet événement historique continuerait d'être une source d'inspiration pour les peuples du monde entier qui ont lutté pour l'indépendance, la liberté, l'autodétermination, la justice et le progrès social.

Par ailleurs, le chef du Front Francisco de Miranda a souligné que le Vietnam est une preuve démonstrative d'une nation héroïque et résiliente qui a surmonté diverses difficultés pour protéger son indépendance et continue aujourd'hui d'être un exemple en termes de développement socio-économique.

Également lors de la cérémonie, le président du Groupe parlementaire d'amitié Venezuela - Vietnam (GAP), Saúl Ortega, a rappelé ses souvenirs des années 60 et 70, lorsqu'il est descendu dans la rue aux côtés des forces progressistes vénézuéliennes pour soutenir la juste lutte du peuple vietnamien.

Saúl Ortega a exprimé sa joie pour les réalisations réalisées par le pays indochinois en matière de développement socio-économique, notamment dans l’œuvre de Dôi Moi (Renouveau) promu par le PCV.

Dans le cadre de l'événement, l'ambassade du Vietnam à Caracas, en coordination avec l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), a organisé une exposition de photos intitulée "35 ans de relations amicales traditionnelles et de partenariat global Vietnam - Venezuela" afin d'aider les visiteurs à mieux comprendre le véritable développement des relations bilatérales.

Lors de l'événement, les participants ont également eu l'occasion d'apprécier des spectacles musicaux traditionnels du Vietnam et du Venezuela, ainsi que des plats spéciaux de l'art culinaire du pays indochinois.

