Le Vietnam et le Laos renforcent leurs relations commerciales

La Foire commerciale Vietnam - Laos 2024 (VIETLAO EXPO), le plus grand événement annuel de promotion commerciale organisé conjointement par les ministères de l’Industrie et du Commerce des deux pays, se tient du 25 au 29 juillet dans la capitale lao Vientiane.

>> Le Vietnam et le Laos partagent leurs expériences en matière des relations étrangères

>> Un vice-PM lao salue le rôle de l'Association d'amitié Vietnam - Laos

>> Le Laos et le Vietnam reconnaissants de leurs héros

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie d’ouverture le 25 juillet, l’ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyên Ba Hùng a fait remarquer que la coopération économique est devenue un pilier dans les relations bilatérales et montre un développement solide. Le Vietnam a toujours été l’un des trois principaux partenaires commerciaux du Laos, avec des échanges bilatéraux atteignant 928 millions d'USD à la fin du mois de juin, soit une augmentation annuelle de 11%.

Le diplomate a exprimé son espoir que les échanges commerciaux dépasseraient l’objectif de croissance de 10% fixé pour cette année par leurs hauts dirigeants lors de la 46e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos.

Il a noté que de nombreux projets d’investissements vietnamiens au Laos opèrent efficacement, contribuant de manière significative au développement socio-économique local, créant des emplois, augmentant les revenus de milliers de travailleurs et augmentant les recettes du budget de l’État lao.

À l’avenir, les deux gouvernements visent à porter le commerce bilatéral à 2 milliards d'USD en maximisant le potentiel de coopération commerciale des deux parties.

Photo : VNA/CVN

L’exposition comprend environ 250 stands d’entreprises, dont 120 stands vietnamiens de près de 80 entreprises réputées dans divers secteurs tels que les produits pharmaceutiques et les équipements médicaux, l’agriculture, la sylviculture et la pêche et les aliments transformés, le textile et la mode, l’artisanat, la décoration intérieure et extérieure et les biens de consommation, entre autres.

Les entreprises vietnamiennes participant à l’exposition ont pour objectif de promouvoir l’image nationale, de stimuler les exportations, d’élargir les réseaux de distribution au Laos et dans le Nord-Est de la Thaïlande et de mettre en valeur les atouts des industries vietnamiennes.

L’événement sert de passerelle efficace pour les organisations commerciales, les fabricants et les investisseurs des deux pays pour échanger des expériences, transférer des technologies et explorer des opportunités d’investissement.

VNA/CVN