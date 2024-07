Le Vietnam et le Laos partagent leurs expériences en matière des relations étrangères

Photo : VNA/CVN

Valaxay Lengsavad a félicité les réalisations importantes acquises par le Vietnam ces derniers temps.

Affirmant la relation de solidarité spéciale entre le Laos et le Vietnam qui se développe de plus en plus dans tous les domaines, il a souligné que les deux parties se sont coordonnées pour mettre en œuvre efficacement l'accord signé entre les hauts dirigeants des deux partis ; y compris l'organisation des visites de hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, en particulier la récente visite d'État au Laos du président Tô Lâm.

Il a profondément remercié le Vietnam pour son soutien et son assistance considérables accordés au Laos.

Lê Hoài Trung a affirmé que le Vietnam ferait de son mieux avec le Laos pour préserver et consilider la relation de solidarité spéciale entre les deux pays, contribuant au maintien de la stabilité politique et au développement socio-économique de chaque pays.

Les deux parties ont exprimé leur joie et leur appréciation pour les résultats de la coopération entre les deux Partis et les deux pays, y compris les contributions importantes des deux Commissions centrales des relations extérieures.

Ils ont affirmé continuer à mettre en œuvre efficacement les accords signés par les hauts dirigeants des deux parties et l'accord de coopération entre les deux commissions, contribuant à approfondir les liens entre le Vietnam et le Laos.

Le même matin, le vice-président de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, Nguyên Minh Tâm, a eu une réunion avec la délégation de la Commission des relations extérieures du CC du PPRL.

Les deux parties se sont informées de la situation de chaque Parti, de chaque pays, des relations Vietnam - Laos ainsi que de la coopération entre les deux Commissions centrales des relations étrangères et d'autres contenus d'intérêt mutuel. Elles ont notamment discuté de la récente situation mondiale et régionale émergente et de l’orientation de la coopération dans les temps à venir.

Les deux parties ont souligné la poursuite de maintenir les échanges de délégations, à partager leurs expériences et informations et à se coordonner étroitement dans les affaires étrangères.

VNA/CVN