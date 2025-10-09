Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, quitte Hanoï pour une visite d’État en RPDC

À l’invitation de Kim Jong Un, secrétaire général du Parti du travail de Corée et président de la Commission des affaires d’État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), accompagné d’une haute délégation vietnamienne, a quitté Hanoï pour une visite d’État en RPDC et participer à la célébration du 80ᵉ anniversaire de la fondation du Parti du travail de Corée, du 9 au 11 octobre.

Il y a 75 ans, le 31 janvier 1950, la République démocratique du Vietnam (aujourd’hui République socialiste du Vietnam) et la RPDC ont officiellement établi leurs relations diplomatiques. Depuis lors, les liens d’amitié et de coopération traditionnels entre les deux pays ont toujours été nourris et consolidés par les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Les deux parties se sont constamment soutenues et assistées mutuellement dans leur lutte pour la libération nationale et dans la construction du socialisme dans leur pays.

Cette visite d’État du dirigeant Tô Lâm en RPDC revêt une signification toute particulière. Il s’agit de la première visite d’État d’un secrétaire général du PCV dans ce pays depuis 18 ans.

Elle intervient à l’occasion du 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1950-2025) et de l’Année de l’amitié Vietnam - RPDC 2025, illustrant de manière vivante l’importance que les deux Partis et les deux États accordent à leurs relations d’amitié traditionnelles.

