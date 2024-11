Le Vietnam et le Japon renforcent leur amitié et leur coopération en matière de défense

Le général de corps d'armée Pham Hoài Nam, membre du Comité central du Parti et vice-ministre de la Défense, a reçu le 4 novembre à Hanoï une délégation de cadres et d'officiers du ministère de la Défense, des Forces d'autodéfense et de la Fondation Sasakawa pour la paix du Japon.

Lors de la rencontre, Pham Hoài Nam a hautement apprécié la coopération étroite entre le ministère japonais de la Défense, la Fondation Sasakawa pour la paix avec le ministère vietnamien de la Défense dans la mise en œuvre du Programme d'échange d'officiers entre officiers supérieurs vietnamiens et japonais au cours de ces sept dernières années. Cette initiative contribue à renforcer les relations d'amitié, de coopération, de compréhension et de confiance mutuelle entre les officiers des deux parties et les deux peuples en général.

Pham Hoài Nam a souligné qu'après plus de 50 ans depuis l'établissement officiel des relations diplomatiques, les relations entre le Vietnam et le Japon se sont développées de manière de plus en plus solide, approfondie et substantielle. La coopération dans tous les domaines s'est intensifiée, contribuant non seulement au développement de chaque nation, mais également à la paix et à la stabilité dans la région.

Il a également apprécié les principes et objectifs de la Fondation Sasakawa pour la paix, notamment ses contributions au développement durable de la société, son soutien actif aux pays de la région, y compris le Vietnam, dans la promotion des liens, des échanges et de la coopération internationaux et l'aide à la construction d'écoles pour les enfants dans les zones reculées et les minorités ethniques, ainsi que la fourniture de prothèses et de fauteuils roulants aux personnes handicapées.

Le général de corps d'armée Pham Hoài Nam a exprimé son espoir que la Fondation Sasakawa pour la paix continuerait à favoriser la coopération et à soutenir le Vietnam en termes d'éducation, de soins de santé, d'environnement et de formation des ressources humaines, en particulier dans les activités humanitaires telles que l'assistance aux personnes handicapées, aux anciens combattants et aux victimes de l'agent orange.

La coopération en matière de défense a été promue dans de nombreux domaines, réalisant des progrès significatifs, a-t-il déclaré, ajoutant que les deux parties se soutiennent mutuellement de manière proactive lors des forums multilatéraux de défense, en particulier dans le cadre de la réunion élargie des ministres de la défense de l'ASEAN (ADMM+).

Le général de brigade Aoi Kei de la Force terrestre d'autodéfense japonaise, qui dirigeait la délégation, a déclaré qu'il espérait que les relations de coopération entre les deux parties se renforcerait sans cesse, en particulier dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Il s'est déclaré convaincu que le programme d'échange de cette année contribuerait à renforcer la solidarité, l'amitié et la coopération entre les cadres et officiers des deux ministères, et entre l'Armée populaire vietnamienne et les Forces d'autodéfense japonaises.

