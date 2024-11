Le leader du PCV reçoit le plus haut législateur cubain

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a salué la visite en cours au Vietnam du plus haut législateur cubain et a hautement apprécié les résultats de la réunion et des entretiens entre le dirigeant cubain et le président de l'État, Luong Cuong, et le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, respectivement, plus tôt dans la journée.

Tô Lâm a exprimé sa conviction que la visite contribuera à promouvoir une coopération substantielle et efficace entre les deux pays dans les temps à venir.

Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens apprécient toujours les liens étroits et la camaraderie fraternelle exemplaire et rare entre le Vietnam et Cuba dans les relations internationales, cultivées par le Président Hô Chi Minh, le commandant en chef Fidel Castro et des générations de dirigeants des pays, a déclaré Tô Lâm.

Le Vietnam est déterminé à renforcer et à améliorer fortement l'efficacité de la coopération globale entre les deux partis, les deux pays et les deux peuples, au profit de leurs peuples, pour la paix, la stabilité et le développement dans le monde, a-t-il ajouté.

Partageant les difficultés que le Parti, l'État et le peuple cubains tentent de surmonter en raison du blocus, de l'embargo et des incidents et catastrophes naturelles, le chef du Parti a affirmé que le Vietnam restait solidaire de Cuba, appelant à la levée de l'embargo contre Cuba et à son retrait de la liste des États soutenant le terrorisme.

Tô Lâm s'est également réjoui du bon développement des relations Vietnam - Cuba ces derniers temps, y compris des efforts et des premiers résultats pour mettre en œuvre les accords conclus lors de sa récente visite à Cuba. Il a salué l'attention et la direction du Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, et d'autres dirigeants cubains pour concrétiser les résultats de la visite avec des solutions concrètes.

Il a approuvé les propositions de coopération du président de l'AN cubaine dans les domaines des forces et des besoins des deux parties, suggérant que les deux pays continuent de maintenir l'échange de visites à tous les niveaux, de renforcer la collaboration entre les deux organes législatifs et gouvernements et d'accroître les échanges entre les peuples et la coopération entre localités et secteurs.

Photo : VNA/CVN

Le haut législateur cubain Esteban Lazo Hernandez, qui est également président du Conseil d'État de Cuba, a exprimé son honneur et sa gratitude à Tô Lâm pour avoir accueilli la délégation, et lui a transmis les salutations du général Raúl Castro, du Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, et d'autres dirigeants cubains.

Esteban Lazo Hernandez a hautement apprécié la position et le rôle international du Vietnam, a exprimé son impression du fort développement du Vietnam comme il l'a vu à travers ses visites au Vietnam et a estimé que le Vietnam continuerait à atteindre ses objectifs fixés.

Il a réaffirmé que la visite de Tô Lâm à Cuba était une grande source d'encouragement pour Cuba dans sa période difficile, tout en affirmant la solidarité et l'affection particulière du Parti, du gouvernement et du peuple cubains envers le Vietnam. Il a remercié le Vietnam pour son soutien au peuple cubain dans le passé.

Esteban Lazo Hernandez a exprimé son souhait que les deux pays continuent de renforcer et de promouvoir la coopération dans tous les domaines, avec les relations politiques et diplomatiques au cœur, tout en augmentant l'échange de délégations à tous les niveaux, ainsi que l'échange d'expériences et la coopération entre les gouvernements, les AN et les localités des deux pays dans les temps à venir.

VNA/CVN