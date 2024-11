Vietnam et Moyen-Orient

Nécessité d'accélérer et de créer des percées dans les relations

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a terminé avec succès sa visite de travail dans trois pays du Moyen-Orient, à savoir les Émirats arabes unis (EAU), l'Arabie saoudite et le Qatar, du 27 octobre au 1 er novembre, à l'invitation du président des EAU, du prince Héritier et Premier ministre d'Arabie saoudite, et du Premier ministre du Qatar.

>> Les médias du Moyen-Orient soulignent l’importance des visites du Premier ministre vietnamien

>> Un nouvel espace de développement des relations entre le Vietnam et trois pays du Moyen-Orient

>> Le PM termine avec succès sa visite dans trois pays du Moyen-Orient

Photo : AFP/VNA/CVN

Au cours de sa tournée de six jours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu un programme de travail varié, substantiel et efficace avec près de 60 activités, notamment des entretiens et des réunions avec de hauts dirigeants de pays.

Les dirigeants des trois pays ont accordé une grande importance à leurs relations avec le Vietnam, conformément à leur politique "Look East", considérant ce pays comme un partenaire de premier plan en Asie du Sud-Est, et à partir des trois pays, le Vietnam peut élargir sa coopération avec les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.

En particulier, le Vietnam et les Émirats arabes unis ont élevé leurs relations à un partenariat global et ont signé l'Accord de partenariat économique global (CEPA). Le Vietnam, l'Arabie saoudite et le Qatar ont convenu de porter bientôt leurs relations à de nouveaux sommets.

Selon le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son, la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh aux EAU, en Arabie saoudite et au Qatar a créé un nouvel élan, ouvrant de nombreuses opportunités de coopération entre le Vietnam et les trois pays dans de nouveaux domaines.

Photo : VNA/CVN

Outre des domaines traditionnels tels que la politique, la diplomatie, la défense, la sécurité, le travail, le pétrole, l'agriculture, l'éducation et la formation, le tourisme et les échanges entre peuples, les parties ont identifié de nouveaux piliers de coopération pour l'avenir comme l'économie, le commerce et l'investissement, avec des secteurs émergents comme l'innovation, la transition verte, la transformation numérique et le développement de l'industrie halal.

Dans le cadre de sa tournée, Pham Minh Chinh a prononcé un discours lors de la 8e Conférence de "Future Investment Initiative" (FII) en Arabie saoudite et un discours politique à l'Académie diplomatique Anwar Gargash (AGDA) à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, a assisté au forum d'affaires Vietnam - EAU et au lancement de la marque du fabricant vietnamien de véhicules électriques Vinfast, et à la cérémonie d'inauguration du bureau régional du Moyen-Orient du géant technologique vietnamien FPT en Arabie saoudite, et a visité la ville industrielle de Ras Laffan au Qatar.

Lors de ces activités, le dirigeant vietnamien a partagé ses points de vue sur la situation mondiale, les tendances de développement, les relations entre le Vietnam et ces pays, ainsi que les orientations et objectifs de développement du Vietnam. Il a réaffirmé la responsabilité du Vietnam et a appelé la communauté internationale, et en particulier les trois pays du Moyen-Orient, à coopérer avec le Vietnam dans divers domaines pour un avenir de développement durable et prospère.

Lors des réunions et des discussions, les dirigeants du Vietnam et des trois pays ont convenu de renforcer la coopération dans tous les domaines, en particulier la coopération économique, commerciale et d'investissement.

Avec la détermination d'accélérer et de concrétiser des accords de haut niveau, le Premier ministre vietnamien a travaillé avec les dirigeants des ministères, des agences, des fonds d'investissement et des grandes entreprises des trois pays pour promouvoir la coopération dans tous les domaines. Les autorités et les entreprises des trois pays ont montré leur intérêt et leur appréciation du potentiel de développement du Vietnam, affirmant leur intention d'envoyer immédiatement des délégations au Vietnam pour explorer les opportunités d'investissement et d'affaires.

En outre, le Vietnam et les trois pays ont signé et échangé 33 documents de coopération dans des domaines tels que le commerce, l'investissement, la finance, l'énergie, l'innovation, les normes, la mesure et la qualité, l'éducation sportive et la collaboration entre les entreprises, créant ainsi une base pour promouvoir le travail conjoint dans tous les domaines entre le Vietnam et les trois pays dans les temps à venir.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, la signature des documents de coopération ouvre des perspectives et des opportunités pour les produits vietnamiens d'accéder aux marchés de ces pays, permettant au Vietnam de s'étendre aux marchés du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Europe du Sud.

Parallèlement à la signature des documents, les pays du Golfe et les pays partenaires ont exprimé leur désir de démarrer des négociations pour signer des accords de libre-échange avec le Vietnam. Leurs responsables politiques et entrepreneurs ont exprimé leur souhait de renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement avec le Vietnam, en particulier dans des domaines tels que l'énergie, les minéraux, le pétrole et le gaz, l'industrie, les infrastructures stratégiques pour les transports, les infrastructures numériques et la transition verte.

Au cours de son voyage de travail, le Premier ministre a également rencontré le personnel des ambassades vietnamiennes et des représentants de la communauté vietnamienne dans les trois pays, les informant de la situation du pays et écoutant leurs aspirations.

Il a affirmé que le Parti et l'État considèrent les Vietnamiens d'outre-mer comme une partie inséparable de la nation.

Les visites du Premier ministre aux EAU, en Arabie saoudite et au Qatar ont mis en œuvre efficacement la politique étrangère définie par le XIIIe Congrès national du Parti, contribuant à renforcer la confiance politique, à élever les relations et à créer des percées dans les liens entre le Vietnam et les pays dans les temps à venir dans divers domaines, et à ouvrir une période d'accélération et de percée dans une nouvelle coopération entre le Vietnam et les pays.

VNA/CVN