La visite du président de l'ANPP de Cuba contribuera à approfondir la coopération bilatérale

La visite de travail du président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire (ANPP) de Cuba Esteban Lazo Hernández au Vietnam du 2 au 3 novembre témoigne de la volonté de La Havane d'approfondir davantage la coopération bilatérale de manière de plus en plus efficace, pratique et mutuellement bénéfique.

Selon Martin Hacthoun, la promotion d'une coopération bilatérale efficace et concrète sera l'un des sujets les plus importants qui seront abordés lors des rencontres et échanges entre le président de l'ANPP de Cuba et les dirigeants vietnamiens. Par ailleurs, cette visite a également pour but de continuer à renforcer les liens de coopération entre les deux organes législatifs, a-t-il noté, ajoutant que le Vietnam était prêt à aider Cuba face à l'état d'urgence causé par l'embargo américain, les impacts de l'ouragan Oscar dans l'est de Cuba et la crise énergétique prolongée.

Selon Martin Hacthoun, la promotion d'une coopération bilatérale efficace et concrète sera l'un des sujets les plus importants qui seront abordés lors des rencontres et échanges entre le président de l'ANPP de Cuba et les dirigeants vietnamiens. Par ailleurs, cette visite a également pour but de continuer à renforcer les liens de coopération entre les deux organes législatifs, a-t-il noté, ajoutant que le Vietnam était prêt à aider Cuba face à l'état d'urgence causé par l'embargo américain, les impacts de l'ouragan Oscar dans l'est de Cuba et la crise énergétique prolongée.

Pour sa part, le Dr. Ruvislei González Saez, vice-président de l'Association d'amitié Cuba - Vietnam et chercheur principal au Centre cubain de recherche sur les politiques internationales (CIPI), a déclaré que cette visite serait le moment idéal pour le dirigeant cubain de féliciter le président du Vietnam, Luong Cuong et de discuter avec d'autres dirigeants vietnamiens des mesures visant à renforcer les relations bilatérales, y compris la coopération parlementaire, un domaine qui a été fortement encouragé ces derniers temps.

Il a souligné que la fraternité entre Cuba et le Vietnam, ainsi que les relations de solidarité, d'amitié spéciale et de coopération globale entre les deux peuples nourries par des dirigeants historiques comme le Président Hô Chi Minh et le commandant en chef Fidel Castro Ruz, sont éternelles.

Concernant les perspectives de coopération bilatérale dans les temps à venir, le journaliste Martin Hacthoun et le Dr. Ruvislei González Saez estiment tous deux qu'une coopération bilatérale concrète contribuerait au développement et au bonheur des peuples des deux nations. Les succès du Vietnam au cours de plus de 30 ans de Renouveau constituent une précieuse source d'inspiration pour Cuba.

Lors de cette visite, les dirigeants des deux pays continueront de discuter des différents aspects des relations économiques, commerciales et financières, dans le but d'élever ces relations à un nouveau niveau.

Cette visite constitue également une occasion propice pour les deux parties de planifier des activités en vue de célébrer le 65e anniversaire de leurs relations bilatérales en 2025, renforçant et développant ainsi l'amitié spéciale et traditionnelle entre les deux peuples frères.

