Le PM termine avec succès sa visite dans trois pays du Moyen-Orient

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation de haut rang du Vietnam ont rentrés à Hanoï, le 1 er novembre au soir, terminant avec succès leur visite officielle aux Émirats arabes unis (EAU), leur participation à la 8 e édition de l'Initiative pour l'investissement futur (FII) et leur voyage de travail en Arabie saoudite, ainsi qu'une visite officielle au Qatar.

Au cours de sa tournée de six jours, le Premier ministre a eu un programme de travail varié, substantiel et efficace avec près de 60 activités, notamment des entretiens et des réunions avec de hauts dirigeants de pays, des séances de travail avec des dirigeants de ministères, d'organisations, de grands groupes et de fonds des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et du Qatar. En outre, il a eu des réunions avec le personnel des ambassades vietnamiennes et des représentants de la communauté vietnamienne dans les trois pays.

Il a prononcé un discours lors de la huitième FII en Arabie saoudite et un discours politique à l'Académie diplomatique Anwar Gargash (AGDA) à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, a assisté au forum d'affaires Vietnam - EAU et au lancement de la marque du fabricant vietnamien de véhicules électriques (VE) Vinfast, et à la cérémonie d'inauguration du bureau régional du Moyen-Orient du géant technologique vietnamien FPT en Arabie saoudite, et a visité la ville industrielle de Ras Laffan au Qatar.

Marque importante

Ces visites ont laissé une marque importante, élevant les relations entre le Vietnam et les trois pays en particulier et avec la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord en général. En particulier, le Vietnam et les Émirats arabes unis ont élevé leurs relations au niveau de partenariat global et signé l'accord de partenariat économique global (CEPA). Le Vietnam, l'Arabie saoudite et le Qatar ont convenu de promouvoir bientôt l'amélioration de leurs relations vers de nouveaux sommets.

En outre, le Vietnam et les trois pays ont signé et échangé 33 documents de coopération dans des domaines tels que le commerce, l'investissement, la finance, l'énergie, l'innovation, les normes, la mesure et la qualité, l'éducation sportive et la collaboration entre les entreprises, créant ainsi une base pour promouvoir le travail conjoint dans tous les domaines entre le Vietnam et les trois pays dans les temps à venir.

