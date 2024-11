AN : continuer à restructurer l'économie et à renouveler le modèle de croissance

L'Assemblée nationale (AN) consacre toute la journée du 4 novembre à discuter en séance plénière des sujets suivants : évaluation des résultats de la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique 2024 ; plan prévu de développement socio-économique pour 2025 ; application de la Constitution, des lois et des résolutions de l'Assemblée nationale, des ordonnances et résolutions du Comité permanent de l’AN.

>> Plusieurs questions importantes au menu des députés la semaine prochaine

>> La gestion du marché immobilier et le logement social au menu des députés

>> La 3e semaine de la 8e session de l’Assemblée nationale débutera lundi 4 novembre

Photo : VNA/CVN

Selon l’agenda, l'AN réserve toute la journée du 4 novembre à discuter en séance plénière des sujets suivants : évaluation des résultats de la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique 2024 ; plan prévu de développement socio-économique pour 2025 ; application de la Constitution, des lois et des résolutions de l'Assemblée nationale, des ordonnances et résolutions du Comité permanent de l’AN ; option d'ajustement de la Planification nationale de l'utilisation foncière pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050 ; option de verser davantage des capitaux publics à la Banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam (VCB).

Selon le rapport du gouvernement, en neuf mois, le pays a obtenu de nombreux résultats importants dans la plupart des domaines. On estime que sur l'ensemble de l'année, 14 des 15 objectifs seront atteints ou dépassés.

En particulier, la croissance du PIB en neuf mois a atteint 6,82% et de toute l'année devrait atteindre 6,8 à 7%, supérieur à l'objectif fixé par l’AN (6 à 6,5%). L'indice moyen des prix à la consommation sur neuf mois a augmenté de 3,88%. Les recettes du budget de l'État en neuf mois ont atteint plus de 85% par rapport aux prévisions, en hausse de 17,9% sur un an.

La structure économique évolue positivement vers le développement de l’économie numérique et de l’économie verte, en augmentant la proportion des secteurs de l’industrie, de la construction et des services et en réduisant la proportion du secteur agricole.

Photo : VNA/CVN

Concernant les principales tâches et solutions en 2025, le gouvernement va donner la priorité à la promotion de la croissance, à la poursuite du renouvellement des moteurs de croissance traditionnels et à la promotion forte de nouveaux moteurs de croissance ; accélérer le décaissement des capitaux d'investissement public dès le début de l'année, notamment les programmes, projets et travaux nationaux importants ; maintenir la stabilité macroéconomique ; contrôler l’inflation et d’assurer les grands équilibres de l’économie.

La Commission économique de l’AN recommande au gouvernement de suivre de près l'évolution de la situation économique et politique mondiale, les réponses politiques des principales économies, des principaux partenaires commerciaux et d'investissement ainsi que la situation des prix, l'inflation, la tendance à la baisse des taux d'intérêt et la réduction du resserrement monétaire pour trouver de manière proactive des solutions appropriées.

Dans le même temps, l'agence d'inspection a recommandé de continuer à restructurer l'économie et à renouveler le modèle de croissance ; tirer le meilleur parti des opportunités de développement économique numérique ; développer et appliquer la science et la technologie, structurer efficacement l'économie, développer l'économie verte, l'économie circulaire, l'économie de la connaissance, le commerce électronique et des modèles commerciaux nouveaux et efficaces…

VNA/CVN