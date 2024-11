Le président de l'AN du Pouvoir populaire de Cuba entame sa visite de travail au VN

Photo : VNA/CVN

La délégation cubaine a été accueillie à l'aéroport international de Nôi Bài par Vu Hai Hà, président de la Commission des relations extérieures de l'AN et Orlando Nicolás Hernández Guillén, ambassadeur de Cuba au Vietnam.

La visite de travail du président de l'AN du Pouvoir populaire de Cuba Esteban Lazo Hernandez et sa suite revêt une importance particulière, contribuant à consolider et promouvoir la coopération entre les deux AN et approfondir la solidarité spéciale et la fraternité entre le Vietnam et Cuba.

Cette visite a lieu danx le contexte où les deux pays célébreront en 2025 le 65e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Elle contribuera à renforcer la solidarité traditionnelle et l'amitié spéciale entre le Vietnam et Cuba.

En l’honneur des 65 ans de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2025, les hauts dirigeants des deux Partis, des deux pays, ont décidé de faire de 2025 "l'Année de l'amitié Vietnam - Cuba".

VNA/CVN