Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération dans divers secteurs

Photo : VNA/CVN

Le président japonais a félicité Luong Cuong, récemment élu président du Vietnam par l'Assemblée nationale. Il a également adressé ses plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens pour les dégâts causés par le typhon Yagi.

Après avoir félicité à nouveau Iwaya Takeshi pour sa nomination à la tête de la diplomatie japonaise, Bùi Thanh Son a déclaré que le Vietnam considérait le Japon comme un partenaire important et de premier plan à long terme et le soutenait dans la promotion de son rôle de plus en plus actif dans la contribution à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement de la région et du monde.

Les deux parties ont exprimé leur joie du développement global des relations bilatérales dans tous les domaines et ont réitéré qu'elles continueraient à renforcer l'étroite coopération entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, favorisant l'approfondissement et l'efficacité du cadre de partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon.

Les deux parties ont également convenu de se coordonner pour promouvoir les visites régulières des délégations et renforcer les échanges entre les peuples.

Bùi Thanh Son a proposé une coopération bilatérale pour renforcer l'assistance économique, principal pilier des relations entre les deux pays, approfondir le lien entre les deux économies, la coopération commerciale et d'investissement, ainsi que l'étendre activement à des domaines nouveaux et stratégiques tels que l'environnement et la transformation numérique, les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.Il a également appelé le Japon à créer des conditions favorables, à simplifier progressivement et à exempter les procédures d'entrée pour les citoyens vietnamiens.

Pour sa part, Iwaya Takeshi a souligné le rôle et la position du Vietnam dans la région et sur la scène internationale et a confirmé que Hanoï est un partenaire important dans la mise en œuvre de la politique étrangère de Tokyo dans la région.

‘’Nous espérons que les deux parties continueront d'approfondir leurs échanges en matière de défense et de sécurité de manière approfondie, substantielle et efficace’’, a-t-il déclaré.

Affirmant la volonté du Japon de continuer à soutenir et à contribuer au développement de l'économie vietnamienne, le ministre japonais a proposé que les deux parties se coordonnent pour promouvoir l'avancement d'une série de projets économiques clés, dont le tronçon Bên Thành - Suôi Tiên du chemin de fer urbain numéro 1, pour le mettre en exploitation commerciale en 2024, comme convenu par les hauts dirigeants des deux pays.

Les ministres des Affaires étrangères ont également discuté de la situation mondiale, notamment de la question en Mer Orientale et ils ont ratifié qu'ils maintiendraient dans un avenir proche l'échange de positions et le soutien mutuel sur les questions régionales et internationales et dans les forums mondiaux tels que les Nations unies et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

À cette occasion, Bùi Thanh Son a invité Iwaya Takeshi à visiter la nation indochinoise et à coprésider le 13e Comité de coopération Vietnam - Japon en 2025.

VNA/CVN