La 3e semaine de la 8e session de l’Assemblée nationale débutera lundi 4 novembre

>> Les députés discutent des questions sur la ville de Huê et l’assurance maladie

>> Projet de loi sur la prévention, la lutte contre les incendies et le sauvetage au menu

Photo : VNA/CVN

Lundi 4 novembre, les députés discuteront, entre autres, des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique 2024, des contenus du plan pour 2025, de la situation de l'application de la Constitution, des lois et des résolutions de l'Assemblée nationale. La séance sera retransmise en direct à la télévision et à la radio.

Dans la matinée du 5 novembre, l'Assemblée nationale se penchera sur les questions budgétaires pour 2024 et 2025.

La semaine prochaine, l'Assemblée nationale travaillera également sur de nombreux projets de loi, dont ceux sur la géologie et les minéraux, les enseignants, les données.

Seront aussi abordés la politique d'investissement dans le programme cible national sur la prévention et la lutte contre la drogue jusqu'en 2030, des projets de résolution de l’Assemblée nationale concernant la levée des obstacles dans certains projets à Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Khanh Hoà, des preuves matérielles dans le cadre d'enquêtes, de poursuites et de procès liés à certaines affaires pénales.

Les députés écouteront par ailleurs des rapports concernant le projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur la publicité.

VNA/CVN