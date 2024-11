La communauté vietnamienne au Danemark s'oriente vers le pays natal

Photo : VNA/CVN

En saluant leurs contributions à la Patrie, Trân Hông Hà a affirmé que les communautés vietnamiennes d'outre-mer, y compris celle du Danemark, font partie intégrante de la nation, contribuant à populariser l'image du Vietnam dans le monde.

Le Parti, l'État et le gouvernement vietnamiens considèrent toujours les intellectuels vietnamiens à l'étranger comme une ressource précieuse et une force motrice pour le développement de la nation, a-t-il souligné.

Selon Trân Hông Hà, l'année 2025 marque le début d'une nouvelle phase de développement pour le Vietnam avec des objectifs ambitieux. Le pays s'efforce de s'intégrer mieux dans l'économie mondiale et a choisi le Danemark comme modèle de développement durable.

Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec plus de 190 pays et des partenariats intégraux avec plus de 30 nations. Le pays se classe désormais parmi les 15 à 20 premiers exportateurs mondiaux et se classe 5e à 6e au niveau mondial en termes de transition énergétique, a-t-il ajouté.

Le vice-Premier ministre a hautement apprécié les efforts de l'ambassade du Vietnam pour intensifier les relations bilatérales et a émis son espoir que ces liens seront renforcés par une collaboration approfondie dans ces domaines.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur du Vietnam au Danemark, Luong Thanh Nghi, a déclaré que l'ambassade et les Vietnamiens d'outre-mer continueraient de contribuer au développement des relations entre le Vietnam et le Danemark, soulignant que la communauté maintiendra son rôle de pont pour développer les relations bilatérales à un nouveau niveau.

La communauté vietnamienne de 16.000 personnes au Danemark, composée principalement d'intellectuels et de professionnels, a contribué de manière significative au pays hôte tout en maintenant des liens solides avec leur pays d'origine, en offrant un financement pour le vaccin anti-COVID-19 et des efforts de secours en cas de catastrophe naturelle. En outre, les Vietnamiens d'outre-mer ont promu l'enseignement de la langue vietnamienne auprès des jeunes générations.

VNA/CVN