Le Vietnam et le Chili renforcent leur amitié traditionnelle

Le vice-Premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a rencontré l’ambassadeur Heraldo Munoz, envoyé spécial du président chilien pour les affaires maritimes et ancien ministre des Affaires étrangères du Chili, mercredi 11 juin, en marge de la troisième Conférence des Nations unies sur l’océan (UNOC 3) à Nice, en France.

Les deux parties ont exprimé leur appréciation et leur volonté de renforcer l’amitié traditionnelle et le partenariat global entre le Vietnam et le Chili, se réjouissant de l’évolution positive des relations bilatérales ces dernières années.

Bùi Thanh Son a souligné que le gouvernement et le peuple vietnamiens se souviennent toujours avec une profonde gratitude du soutien indéfectible du gouvernement et du peuple chiliens, et en particulier de feu le président chilien Salvador Allende, à la lutte du Vietnam pour l’indépendance et la réunification nationale, ainsi qu’à ses efforts tout au long de près de quatre décennies de rénovation.

Pour sa part, Heraldo Munoz a déclaré que le Vietnam a toujours occupé une place importante dans le cœur de générations de dirigeants et de citoyens chiliens, affirmant que son pays est déterminé à renforcer ses relations avec le Vietnam.

Afin d’exploiter pleinement le potentiel de coopération, les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement les conclusions des visites de haut niveau et de tirer parti des mécanismes et accords de coopération bilatérale existants dont les deux pays sont signataires, notamment l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). Elles continueront également de promouvoir la coopération dans des domaines d’intérêt commun, tels que le commerce, le développement durable et l’économie maritime.

Les deux parties ont également discuté de mesures visant à renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales.

La veille, Bùi Thanh Son a rencontré Armel Simondin, Pdg du groupe Perenco, une coentreprise franco-britannique spécialisée dans l’exploration et la production pétrolières et gazières avec des partenaires internationaux, dont le Vietnam.

Armel Simondin a souligné que la coopération dans les domaines de l’énergie, du pétrole et du gaz constituait un pilier émergent des relations franco-vietnamiennes et a remercié le gouvernement vietnamien d’avoir créé des conditions favorables aux entreprises étrangères, dont Perenco, pour investir et poursuivre leur développement à long terme au Vietnam.

Bùi Thanh Son a salué les efforts et les contributions de Perenco et de ses partenaires dans l’exploration et l’exploitation pétrolières et gazières au Vietnam, affirmant que le gouvernement vietnamien encourage ses partenaires, dont Perenco, à poursuivre l’extraction durable des ressources au Vietnam.

Il a insisté sur l’importance du strict respect des lois vietnamiennes et des engagements internationaux, favorisant ainsi le développement durable de l’industrie pétrolière et gazière tout en garantissant l’harmonie des intérêts entre l’État et les entrepreneurs.

Les deux parties ont également discuté des propositions de Perenco visant à accroître les investissements et à intensifier la coopération dans les secteurs de l’énergie, du pétrole et du gaz.

Bùi Thanh Son a appelé l’entreprise à travailler en étroite collaboration avec les entreprises vietnamiennes pour mettre en œuvre les composantes du projet conformément à ses engagements envers le gouvernement vietnamien sur la base du respect des lois vietnamiennes et internationales pour assurer l’avancement des projets d’investissement au Vietnam.

