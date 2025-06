Le président lituanien Gitanas Nausėda arrive au Vietnam pour une visite officielle

Le président lituanien Gitanas Nausėda et son épouse Diana Nausėdienė, accompagnés d’une délégation de haut niveau, sont arrivés mercredi soir 11 juin à Hanoï, entamant une visite officielle de deux jours au Vietnam à l’invitation de son homologue vietnamien Luong Cuong.

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Le président lituanien est accompagné notamment de l’ambassadeur de Lituanie à Singapour concomittement au Vietnam, Darius Gaidys ; du ministre de l’Énergie, Žygimantas Vaičiūnas ; du vice-ministre de l’Économie et de l’Innovation, Darius Indriūnas ; du vice-ministre des Transports et des Communications, Julijus Glebovas ; du vice-ministre des Finances, Janus Kizenevic ; et du vice-ministre de l’Agriculture, Gediminas Tamašauskis

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) avant cette visite, l’ambassadeur Darius Gaidys a déclaré que cette visite revêtait une importance particulière, car il s’agissait de la première visite d’un chef d’État lituanien au Vietnam. Elle visait à renforcer la coopération politique et à promouvoir vigoureusement les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Photos : VNA/CVN

L’un des moments forts de la visite sera le Forum des affaires Lituanie - Vietnam, qui se tiendra à l’hôtel Meliá de Hanoï. Le président lituanien Gitanas Nausėda prononcera le discours d’ouverture et délivrera plusieurs messages importants.

VNA/CVN