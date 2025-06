Renforcement de l’amitié et de la coopération multiforme Vietnam - Lituanie

À l’invitation du président vietnamien Luong Cuong, le président lituanien Gitanas Nausėda et son épouse effectuent une visite officielle au Vietnam les 11 et 12 juin.

Le Vietnam et la Lituanie ont établi leurs relations diplomatiques le 18 mars 1992. Selon l’ambassadeur du Vietnam en Pologne, accrédité en Lituanie, Hà Hoàng Hai, les relations bilatérales se caractérisent par une confiance politique mutuelle, une forte complémentarité économique malgré les différences de taille et de situation géographique, et une volonté de coopération sincère.

Le Vietnam considère la Lituanie comme un partenaire amical en Europe centrale et orientale, tandis que la Lituanie apprécie le rôle croissant du Vietnam en Asie du Sud-Est et au sein de l’ASEAN. Les deux pays partagent des visions communes en matière de développement durable, d’intégration internationale, de transformation numérique et de lutte contre les défis mondiaux tels que le changement climatique, la sécurité énergétique et la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Les échanges de haut niveau sont maintenus. Un accord de coopération entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays a été signé en 2009. Les deux parties coopèrent étroitement dans les forums multilatéraux.

Sur le plan économique, les deux pays exploitent efficacement les opportunités offertes par l’Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA). La Lituanie a été parmi les premiers pays à ratifier l’accord de protection des investissements Vietnam - Union européenne (EVIPA). En 2024, le commerce bilatéral a atteint 206,97 millions de dollars, et 94,7 millions de dollars au premier trimestre 2025.

En matière d’investissement, la Lituanie compte actuellement trois projets d’investissement directs au Vietnam, totalisant environ 260.000 dollars, dans les secteurs des médias, des technologies et de la santé.

Lors de la pandémie de COVID-19, la Lituanie a été l’un des premiers États membres de l’UE à offrir au Vietnam 168.700 doses de vaccin AstraZeneca, contribuant à la lutte contre l’épidémie.

L’ambassadeur Ha Hoàng Hai souligne que le Vietnam, avec plus de 100 millions d’habitants et une croissance rapide, constitue une porte d’entrée vers l’ASEAN, tandis que la Lituanie dispose d’atouts en logistique, en agroalimentaire, en pharmaceutique et en énergies propres. Les deux pays disposent de grandes perspectives de coopération dans la transformation numérique, l’innovation et les technologies financières.

L’éducation, la formation et la recherche scientifique sont également des domaines prometteurs de coopération, à travers les bourses d’études, les programmes conjoints et les échanges d’enseignants et d’étudiants.

D’autres secteurs présentent aussi un fort potentiel : agriculture de haute technologie, santé, environnement, tourisme, culture et main-d’œuvre qualifiée.

La visite du président Gitanas Nausėda témoigne de la volonté de la Lituanie de renforcer davantage sa coopération avec le Vietnam, qu’elle considère comme un partenaire prioritaire dans la région Asie-Pacifique.

À cette occasion, plusieurs accords de coopération devraient être signés, couvrant notamment le commerce, l’investissement, l’éducation, l’agriculture, la santé, les énergies propres et la transformation numérique.

