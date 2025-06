Le chef du Parti appelle à renforcer la mobilisation des masses

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a salué les réalisations remarquables du travail de sensibilisation et de mobilisation des masses depuis le début du XIIIe Congrès national du PCV, notamment suite à la fusion de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la Commission de la mobilisation des masses.

Il a affirmé que cette fusion représente non seulement une réorganisation structurelle, mais aussi une synergie reliant sensibilisation et mobilisation des masses, pensée et action, afin de parvenir à l’unité de volonté et d’action au sein du Parti, du peuple et de l’armée.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné le rôle stratégique de la sensibilisation et de la mobilisation des masses dans une nouvelle ère, en tant que pont essentiel entre le PCV et le peuple et moteur d’une grande unité nationale.

Il a appelé l’ensemble du secteur à renouveler ses mentalités et ses méthodes de travail, en passant du traditionnel au moderne, afin de répondre aux exigences du développement national. Il a également exhorté la commission à proposer des stratégies globales et des mesures concrètes pour accroître l’efficacité de ce travail dans un avenir proche.

S’agissant du personnel, il a souligné la nécessité de former des cadres dotés de caractère politique, de vertu, de compétences, de maîtrise technologique, d’une appréhension de la réalité et d’une proximité avec le peuple, en s’appuyant sur la pensée Hô Chi Minh pour convaincre et mobiliser les citoyens à suivre les orientations du PCV et de l’État vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Dans la perspective du XIVe Congrès national du Parti, il a appelé à revoir et à finaliser les orientations et les mécanismes de coopération entre la sensibilisation et la mobilisation des masses dans le cadre du nouveau modèle organisationnel, afin d’assurer la cohérence, le bon fonctionnement de chaque agence et une coordination efficace.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné l’importance de capter l’opinion publique et d’organiser efficacement la collecte des avis des citoyens sur les projets de documents de cet événement important du PCV, ainsi que de renforcer la lutte contre les opinions fausses.

Il a appelé à promouvoir la sensibilisation pour créer un consensus social, susciter l’aspiration au développement dans tous les secteurs sociaux et repenser le mode de diffusion des résolutions, en utilisant la technologie et la transformation numérique pour propager largement les orientations du Parti.

Le secrétaire général a également souligné l’importance de communiquer efficacement sur les politiques clés telles que la simplification de la structure organisationnelle, la fusion des unités administratives, l’amendement de la Constitution et l’amélioration du cadre juridique, ainsi que de développer des plateformes médiatiques pour projeter l’image du Vietnam dans le monde.

Enfin, il a souligné le rôle central de la commission dans le renforcement du pouvoir culturel, idéologique, scientifique, éducatif et sanitaire du pays, en en faisant un moteur interne essentiel du développement durable.

Cette entité, a-t-il déclaré, doit être une force d’avant-garde, une source d’inspiration et un promoteur de l’unité nationale et de la détermination à progresser à pas ferme vers un Vietnam prospère se tenant aux côtés des grandes puissances, comme l’a souhaité le Président Hô Chi Minh.

VNA/CVN