Le Vietnam souhaite booster ses liens législatifs avec le Canada

Le Vietnam apprécie ses relations avec le Canada et espère travailler ensemble pour renforcer leur partenariat global pour un bénéfice mutuel, contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région Asie-Pacifique et dans le monde, a déclaré le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyên Duc Hai à l'ambassadeur du Canada au Vietnam, Perry Shawn Steil.

Lors d'une réception à Hanoï le 4 novembre, Nguyên Duc Hai a salué la politique du Canada visant à renforcer l'engagement avec la région et le monde, ainsi que sa nouvelle stratégie indo-pacifique, qui souligne l'importance du rôle central de l'ASEAN.

L'AN vietnamienne souhaite que la coopération entre les deux organes législatifs continue de se renforcer, conformément au développement positif du partenariat global, a-t-il déclaré.

Pour renforcer cette collaboration, il a suggéré de faciliter l'échange de délégations à tous les niveaux, de tirer pleinement parti des mécanismes de coopération existants et d'explorer la création de nouveaux cadres de coopération pour stimuler la collaboration dans le commerce, l'investissement, la transition verte, la transformation numérique, l'industrie de haute technologie, la fabrication et la transformation, l'énergie, la science et la technologie, l'éducation et la formation, la défense nationale et la sécurité, et la réponse aux défis de sécurité non traditionnels tels que le changement climatique et la gestion des ressources en eau.

Nguyên Duc Hai a également sollicité l'aide de l'Assemblée nationale canadienne pour améliorer la capacité des législateurs, partager les expériences liées au rôle de surveillance de l'Assemblée nationale dans la mise en œuvre des traités internationaux et de l'impôt minimum mondial, construire un parlement électronique et plaider pour un règlement pacifique des différends maritimes dans la région conformément au droit international et à la Charte des Nations unies.

Perry Shawn Steil, à son tour, s'est engagé à faire entendre une voix forte pour développer davantage la coopération entre les deux assemblées législatives et faciliter l'échange de délégations à tous les niveaux et le partage d'expériences en matière d'élaboration, de supervision et d'application des lois.

