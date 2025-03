Le Premier ministre canadien convoque des élections anticipées en avril

Une nouvelle période électorale s'est ouvert dimanche 23 mars au Canada lorsque le Premier ministre Mark Carney a convoqué des élections anticipées le 28 avril et demandé à la gouverneure générale Mary Simon de dissoudre le parlement.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Carney, qui a prêté serment comme Premier ministre le 14 mars après avoir remporté la direction du Parti libéral, a déclaré qu'il souhaitait demander aux Canadiens un mandat spécifique pour négocier avec le président américain Donald Trump et bâtir une économie profitant à tous.

"Il reste encore beaucoup à faire pour sécuriser le Canada, investir au Canada, bâtir le Canada et unir le Canada. C'est pourquoi je demande un mandat fort et positif à mes concitoyens canadiens", a affirmé M. Carney aux journalistes après sa rencontre avec Mme Simon.

Juste avant cette annonce, le leader conservateur Pierre Poilievre a lancé la campagne électorale de son parti, affirmant qu'il résisterait à Donald Trump et à ses menaces d'annexion.

D'autres grands partis, dont le Nouveau Parti démocratique, le Bloc québécois et le Parti vert, sont également entrés en campagne.

Des sondages mis à jour dimanche 23 mars ont montré que les libéraux restaient en tête des intentions de vote et avaient le potentiel de remporter la majorité des sièges au parlement, mais que les conservateurs étaient en train de les rattraper.

Selon Elections Canada, l'organisme responsable de la conduite des élections, la campagne électorale officielle se terminera le 27 avril, soit la veille du scrutin.

