Cambodge : AKP salue la portée historique de la Victoire du 7 janvier 1979

À l’occasion du 47ᵉ anniversaire de la Victoire du 7 janvier, marquant la libération du Cambodge et de son peuple du régime génocidaire, l’Agence de presse nationale cambodgienne AKP a publié un article affirmant que cet événement historique, survenu il y a près d’un demi-siècle, constitue une victoire de la vérité, de la justice et de la foi.

Il s’agit également d’une victoire commune des peuples du Cambodge et du Vietnam, inscrivant une page héroïque de la solidarité internationale désintéressée, sincère et pure entre ces deux pays voisins.

Dans son article publié le 7 janvier, l’AKP précise que cette date marque le 47ᵉ anniversaire de la Victoire historique du 7 janvier (1979-2026), associée au moment où le Cambodge et son peuple ont été libérés du régime génocidaire brutal dirigé par Pol Pot.

Estimant que cette victoire historique a permis de sauver environ 5 millions de Cambodgiens du gouffre de la mort sous le régime génocidaire, l’AKP souligne que cette victoire commune des peuples cambodgien et vietnamien est le fruit de la coordination et de la coopération au combat entre les forces révolutionnaires patriotiques authentiques du Cambodge et du soutien considérable du peuple, des soldats volontaires, du Parti et de l’État vietnamiens.

Toujours selon l’AKP, lors d’un discours prononcé à l’occasion du 47ᵉ anniversaire de la fondation du Front de solidarité pour le développement de la Patrie cambodgienne, tenu le 2 décembre 2025 à Phnom Penh, Hun Many, vice-Premier ministre, vice-président du Front de solidarité pour le développement de la Patrie cambodgienne, ministre en charge du service civil, a souligné les sacrifices immenses des soldats volontaires vietnamiens ayant participé au combat pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot.

En outre, dans leurs messages annuels adressés au peuple cambodgien à l’occasion de la commémoration de la Victoire du 7 janvier, le président du Parti du Peuple cambodgien (PPC), Samdech Techo Hun Sen, et les dirigeants cambodgiens ont réaffirmé la profonde reconnaissance à l’égard des soldats volontaires vietnamiens et des combattants révolutionnaires cambodgiens du Front uni national pour le salut du Kampuchéa, tombés pour le Cambodge.

Cette page héroïque incarne la solidarité internationale sincère entre le Cambodge et le Vietnam.

L’AKP affirme que le Cambodge et le Vietnam n’oublieront jamais la période durant laquelle ils ont combattu côte à côte pour l’indépendance et la paix de leurs peuples respectifs, confirmant ainsi les relations sincères entre les deux pays voisins.

De ce point de vue, l’Agence de presse nationale cambodgienne souligne que la Victoire historique du 7 janvier 1979 a forgé une tradition précieuse, continuellement préservée et transmise, en adéquation avec l’esprit de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale, durable et à long terme tel que défini par les dirigeants des deux pays.

