Le Vietnam et le Cambodge renforcent leur coopération en matière d’inspection

L’Inspection du gouvernement vietnamien et le ministère cambodgien de l'Inspection ont signé lundi 10 juin un nouveau protocole d’accord de coopération à la suite d’une réunion entre leurs responsables à Hanoï.

En recevant le ministre cambodgien de l'Inspection, Hout Hak, l’inspecteur général Doan Hông Phong a exprimé sa conviction que le document créera une base permettant aux deux parties de renforcer leur coopération dans les temps à venir.

Photo : Van Diêp/VNA/CVN

Il a décrit la visite de la délégation cambodgienne comme une étape importante et une démonstration éclatante de l’amitié et de la collaboration entre les deux agences au cours des dernières années, ajoutant qu’elle offre également l’occasion pour elles d’échanger leurs expériences en matière d’inspection, d’accueil des citoyens et de traitement des plaintes.

Pour sa part, Hout Hak a remercié l’Inspection du gouvernement vietnamien pour son soutien dans la formation du personnel et le partage d’expériences, affirmant qu’il estime que la visite contribuera à consolider et à approfondir les relations entre les deux pays suite à la visite officielle au Vietnam du Premier ministre Samdech Thipadei Hun Manet en décembre 2023.

Les deux agences ont signé le premier protocole d’accord en 2005, le deuxième en 2012, le troisième en 2016 et le quatrième en 2023, a-t-il indiqué, soulignant que le cinquième démontre leur solidarité, leur amitié et leur bonne coopération.

Après la réunion, les délégations de l’Inspection du gouvernement vietnamien et du ministère cambodgien de l'Inspection ont eu des entretiens sur leur travail au cours des premiers mois de cette année et sur les orientations pour les mois restants.

VNA/CVN