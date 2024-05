Renforcer les relations de coopération entre les journalistes Vietnam - Cambodge

Une délégation du Club cambodgien des journalistes (CCJ), dirigée par Puy Kea, son président, a visité et travaillé les 14 et 15 mai avec l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le journal Nhân Dân (Le Peuple) et l’Association des journalistes vietnamiens.

>> Contribuer à cultiver l’amitié Vietnam - Cambodge

>> Promotion de la coopération dans la défense Vietnam - Cambodge

>> Des entreprises vietnamiennes au côté des personnes défavorisées au Cambodge

>> La 33e réunion sur les patrouilles maritimes conjointes Vietnam - Cambodge

Photo : VNA/CVN

Au siège du Centre national de l'information, le directeur général adjoint de la VNA, Nguyên Tuân Hùng, a reçu mercredi 15 mai la délégation.

M. Hùng a présenté aux journalistes cambodgiens le développement, les activités et les produits de la VNA. Il a souhaité que la visite contribue à renforcer la compréhension entre les journalistes des deux pays et aussi les relations traditionnelles d’amitié et de longue date entre le Vietnam et le Cambodge.

Puy Kea a déclaré que le CCJ jouait un rôle important en s’orientant le public vers le journalisme traditionnel, vers l’amélioration de l'éthique des journalistes dans leurs activités professionnelles.

Les deux parties ont discuté de l'amélioration de la qualité des produits journalistiques en vue d'obtenir des prix nationaux de journalisme, des défis du journalisme traditionnel à l'ère numérique, de l'application de l'intelligence artificielle dans les activités des agences de presse...

Le même après-midi, au siège du journal Nhân Dân, Lê Quôc Minh, son rédacteur en chef, chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti, président de l'Association des journalistes vietnamiens, a reçu la délégation des journalistes cambodgiens.

Auparavant, une délégation de l'Association des journalistes vietnamiens, conduite par son vice-président permanent Nguyên Duc Loi, avait reçu la délégation.

Lors des réceptions, les deux parties ont affirmé que la visite de la délégation du Club des journalistes cambodgiens était une opportunité de renforcer la solidarité entre les agences de presse. Les parties ont également passé beaucoup de temps à discuter du journalisme traditionnel et des défis de l'ère numérique ; à partager les opportunités et les défis de la presse face au développement de l'intelligence artificielle...

VNA/CVN