Cao Bang : le président Tô Lâm se rend au vestige national spécial de Pac Bo

Photo : Nhan Sang/VNA/CVN

Dans l'histoire de l'édification et de la défense de la nation, Cao Bang a été considérée comme une "barrière d'airain" de la Patrie, tenant une position stratégique à la frontière septentrionale et liée étroitement avec l'œuvre de résistance de toute la nation contre les agresseurs étrangers.

En 1941, Nguyên Ai Quôc - le futur Hô Chi Minh - était de retour au pays après 30 années d'exil "à la recherche du salut national". Il choisit Pac Bo comme lieu d'activités secrètes et mit sur pied les mouvements révolutionnaires. C'est de là que furent décidés de nombreux choix tactiques décisifs.

Ce lieu est donc étroitement attaché à la vie révolutionnaire du Président Hô Chi Minh et à l’histoire mouvementée du peuple vietnamien au cours du XXe siècle. L’Oncle Hô y baptisa plusieurs lieux de noms très révolutionnaires, les plus connus étant le mont Karl Marx et le ruisseau Lénine.

Le chef de l'État a demandé aux autorités et à la population locales de continuer à mieux préserver et promouvoir la valeur du vestige national spécial de Pac Bo, tout en exprimant la responsabilité, l'affection et la profonde gratitude des générations futures pour les grandes contributions du Président Hô Chi Minh.

À cette occasion, le président Tô Lâm a également assisté à la cérémonie d'inauguration de l’école maternelle de Pac Bo, commune de Truong Hà, district de Hà Quang.

S'exprimant lors de la cérémonie, le président Tô Lâm s’est réjoui de visiter ce très célèbre site révolutionnaire associé à l'Oncle Hô et à l'histoire révolutionnaire du Parti et de l'État. Il a également exprimé sa joie de témoigner des changements dans la vie des habitants locaux, de voir que les travaux et projets clés de la province ont apporté des effets positifs, contribuant à améliorer leur vie.

Photo : Nhan Sang/VNA/CVN

En plus de bien développer l'économie et d'assurer la défense et la sécurité nationales, le président a souligné la nécessité d'améliorer la vie des locaux, en particulier des familles et personnes méritantes à la Patrie et en situation difficile.

Il a demandé de considérer l’amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation comme une tâche primordiale en s'efforçant de permettre aux enfants dès l'âge de 6 mois d'être scolarisés.

Lors de sa tournée, le président a rendu visite et offert des cadeaux à la famille de Hoàng Thi Khin, une vétéran du hameau de Pac Bo, qui était chargée d'apporter les repas quotidiens à l'Oncle Hô et à la famille de Duong Dai Hoa, chargé d'accueillir les délégués au 8e Plénum du Parti tenue du 10 au 19 mai 1941 à la cabane de Khuoi Nam.

Plus tôt, dans la soirée du 9 juin, Tô Lâm avait également rencontré des habitants du hameau Pac Bo, commune de Truong Hà.

VNA/CVN