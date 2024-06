Le Vietnam et la Macédoine du Nord entretiennent des liens solides depuis 30 ans

>> En Macédoine du Nord, du rock au balcon pour confiner moins triste

>> En Macédoine du Nord, un village sans habitants mais avec beaucoup de livres

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques le 10 juin 1994, le Vietnam et la Macédoine du Nord entretiennent une solide amitié et une grande confiance mutuelle.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties partagent une tradition de soutien mutuel dans les forums internationaux tels que l’Union parlementaire internationale (UIP) et le Partenariat parlementaire ASEAN - Europe (ASEP). La Macédoine du Nord a soutenu la candidature du Vietnam au Conseil de sécurité de l’ONU au cours des mandats 2008-2009 et 2020-2021, et les deux pays se sont également soutenus mutuellement pour rejoindre le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, a-t-il noté.

Le commerce bilatéral s’élève à environ 8 à 12 millions d'USD chaque année, a fait savoir le diplomate, soulignant que le résultat n’est pas encore à la hauteur du potentiel de coopération entre les deux pays.

La signature par les deux pays d’un accord de promotion et de protection des investissements, d’un accord de non-double imposition et d’un accord de coopération économique a démontré leurs efforts et leur détermination à créer un cadre juridique favorable pour promouvoir la coopération économique et augmenter le chiffre d’affaires commercial, a-t-il ajouté.

L’ambassadeur Dô Hoàng Long a noté que les deux parties ont également coopéré dans de nombreux autres domaines tels que l’élaboration du droit, l’éducation, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Concernant le potentiel de coopération entre les deux pays, le diplomate a déclaré que le Vietnam et la Macédoine du Nord disposent d’un grand potentiel de coopération tant bilatérale que multilatérale.

Le Vietnam a affirmé à plusieurs reprises qu’il est prêt à servir de pont pour relier la Macédoine du Nord à l’ASEAN, tandis que la Macédoine du Nord peut aider le Vietnam à accéder au marché des Balkans.

Les deux pays devraient utiliser efficacement les accords économiques pour augmenter le chiffre d’affaires commercial et élargir les marchés, en particulier dans les domaines potentiels où les deux pays ont des atouts tels que l’agriculture, la transformation alimentaire et le textile, a-t-il plaidé.

Soulignant que les deux pays possèdent de riches traditions historiques et culturelles, il a souligné que des marges importantes existent pour que les deux parties favorisent les échanges culturels et entre les peuples ainsi que la coopération touristique.

En outre, il existe un certain nombre d’autres domaines sur lesquels la Macédoine du Nord se concentre, tels que l’éducation, la formation, la santé, la science et la technologie, qui correspondent également à l’intérêt et aux besoins du Vietnam, permettant aux deux parties de partager leurs expériences et de rechercher de nouvelles opportunités de coopération.

En ce qui concerne la coopération multilatérale, les deux parties ont une tradition de bonne coopération dans les forums internationaux et régionaux et de soutien mutuel aux postes importants de l’ONU tels que le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l’homme et le Conseil économique et social.

À travers des contacts à tous les niveaux, le Vietnam a exprimé son soutien aux efforts d’ouverture et d’intégration de la Macédoine du Nord aux niveaux régional et international, y compris la feuille de route pour l’adhésion à l’Union européenne (UE), tandis que la Macédoine du Nord a également affirmé à plusieurs reprises son soutien aux vues et à la position du Vietnam sur régler les différends par des mesures pacifiques sur la base de la Charte des Nations unies et du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Il s’agit de prémisses importantes permettant aux deux pays de développer des relations de coopération dans les forums multilatéraux, contribuant ainsi aux efforts communs visant à maintenir la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde, a déclaré l’ambassadeur.

Afin de promouvoir davantage les relations bilatérales dans les temps à venir, il a déclaré que les deux parties devraient accroître les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier les visites de hauts dirigeants, tout en augmentant les activités de promotion du commerce et des investissements et en créant des conditions favorables permettant aux entreprises deux pays d’accéder aux marchés de chacun.

En outre, les deux parties devraient se concentrer sur la recherche de nouvelles opportunités de coopération, en particulier dans les domaines et les produits correspondant aux forces et à la demande de chacun, tout en élargissant les partenariats dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la culture, du tourisme, de l’agriculture, des soins de santé et des sciences et technologies, et en signant de nouveaux accords de coopération dans ces domaines.

Les deux pays devraient continuer à renforcer leur coordination et à se soutenir mutuellement dans les forums internationaux et régionaux, à se soutenir mutuellement dans leurs candidatures aux principaux organes des Nations unies, à maintenir leur coordination sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, et à contribuer aux efforts communs de la communauté internationale pour la paix. , la stabilité et le développement durable sur la base du respect du droit international et de la Charte des Nations unies, a déclaré le diplomate.

Il a également esquissé certains domaines sur lesquels les deux parties se concentreront en 2023 et dans les années suivantes, notamment la création d’un Comité intergouvernemental de coopération Vietnam - Macédoine du Nord et l’organisation d’un certain nombre de forums d’affaires et d’événements de promotion commerciale.

VNA/CVN