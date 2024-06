Une vision commune sur la stratégie de défense Vietnam - Cambodge

Le chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, Nguyên Tân Cuong, a reçu jeudi 6 juin le commandant en chef adjoint des Forces armées royales cambodgiennes et commandant de l’Armée royale cambodgienne, Mao Sophan, en visite officielle au Vietnam.

Le responsable vietnamien a affirmé que le Vietnam valorise et accorde toujours la priorité absolue au renforcement et au développement du bon voisinage, de l’amitié traditionnelle, de la coopération globale et de la durabilité à long terme avec le Cambodge.

Selon Nguyên Tân Cuong, la coopération en matière de défense entre les deux pays a continué à se développer de manière substantielle et efficace ces derniers temps, avec des réalisations notables dans de multiples domaines.

Pour sa part, Mao Sophan a transmis au responsable vietnamien les salutations du Premier ministre cambodgien Hun Manet, du vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Tea Seiha, et du commandant en chef des Forces armées royales cambodgiennes Vong Pisen.

Le responsable cambodgien a également informé l’hôte des résultats des entretiens avec le chef adjoint de l’état-major de l’Armée populaire du Vietnam Nguyên Van Nghia, plus tôt le même jour.

Nguyên Tân Cuong a exprimé son soutien aux orientations de coopération convenues, suggérant que les deux parties se concentrent sur la coordination pour conseiller et mettre en œuvre efficacement les perceptions communes des hauts dirigeants et des ministères de la Défense concernant la coopération militaire et de défense, l’échange de délégations, la formation des ressources humaines, la coopération en matière de gestion et de protection des frontières, et promouvoir l’éducation et la communication sur les relations traditionnelles entre les deux pays et leurs armées.

Il a remercié le gouvernement, le ministère de la Défense et l’Armée royale cambodgienne du Cambodge pour leur coordination et leur soutien efficace au Vietnam dans la recherche, la collecte et le rapatriement des dépouilles des soldats et experts volontaires vietnamiens qui ont sacrifié leur vie pendant les guerres au Cambodge.

Le responsable vietnamien a adressé ses salutations au Premier ministre Hun Manet, au général Tea Seiha et au général Vong Pisen ; et invité les responsables de l’Armée royale cambodgienne à assister à l’Exposition internationale de la défense du Vietnam 2024 qui aura lieu plus tard cette année.

