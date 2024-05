La 33e réunion sur les patrouilles maritimes conjointes Vietnam - Cambodge

>> Inauguration d'un nouveau monument de l'amitié Vietnam - Cambodge

>> Vietnam - Cambodge : le chef du PCV félicite le président du PPC

>> Promotion de la coopération dans la défense Vietnam - Cambodge

La réunion, co-présidée par le contre-amiral Nguyên Huu Thoan, commissaire politique du commandement de la Ve zone navale de la Marine populaire du Vietnam et le vice-amiral Mey Dina, commandant de la base maritime de Ream, visait à évaluer les résultats des 73e et 74e patrouilles communes dans les eaux historiques Vietnam - Cambodge.

Photo : VNA/CVN

Lors de ces patrouilles communes, les forces navales des deux pays ont partagé régulièrement des informations sur la situation de la mer et les questions connexes.

Elles ont également coopéré dans l'observation et le contrôle strict des véhicules opérant dans les eaux historiques, contribuant ainsi au maintien de la sécurité et de l'ordre ainsi qu’au développement de l'économie maritime des deux pays.

Dans les temps à venir, les deux parties renforceront la sensibilisation et encourageront leurs pêcheurs à se conformer strictement aux lois et réglementations sur l’exploitation halieutique et à respecter la souveraineté des autres pays. Elles coordonneront de manière proactive avec les forces et les agences de gestion maritime des deux pays pour prévenir et lutter contre les actes terroristes transnationaux, le commerce et le transport illégaux de marchandises, d'armes et de matériaux, de drogues, le trafic d'êtres humains, l'évasion fiscale et les entrées et les sortie illégales.

En outre, les deux parties sont convenues de maintenir des canaux de communication et de se coordonner à temps opportun pour traiter de manière harmonieuse et raisonnable des questions en mer dans un esprit de coopération, de respect du droit international et de souveraineté, contribuant ainsi au maintien d'un environnement pacifique et stable et à l’approfondissement des relations de solidarité, d'amitié, de compréhension et de confiance mutuelle entre les marines vietnamienne et cambodgienne.

Durant son séjour au Cambodge, la délégation du commandement de la Ve zone navale est allée fleurir le Monument de l'amitié Vietnam - Cambodge avant de rendre visite au Consulat général du Vietnam à Preah Sihanouk.

VNA/CVN