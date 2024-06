Le président Tô Lâm visite le poste de garde-frontière de Soc Giang à Cao Bang

Le président Tô Lâm a rendu visite et présenté des cadeaux aux officiers et soldats du poste de garde-frontière de Soc Giang, dans la province montagneuse de Cao Bang, au nord du pays, dimanche 9 juin.

>> Le PM à la cérémonie inaugurale du chantier de l'autoroute Lang Son-Cao Bang

>> Le PM appelle à envisager la construction d'une zone économique frontalière à Cao Bang



Photo : VNA/CVN

Créé en octobre 1959, le poste frontalier de Soc Giang est chargé de gérer et de protéger une section frontalière s'étendant sur plus de 20 km, comprenant 55 bornes frontières, et d'assurer la sécurité et l'ordre dans les communes de Soc Ha et Truong Ha du district de Ha Quang.

Exprimant sa joie de visiter la station, une unité héroïque des forces armées, à l'occasion du 65e anniversaire de sa journée traditionnelle, le président Tô Lâm a salué l'unité pour avoir suivi les politiques et les directives du Parti, de l'État et de l'armée et accompli des tâches importantes.

Il a encouragé les officiers et les soldats des gardes-frontières à maintenir leurs traditions, à rester un soutien fiable pour le peuple, à favoriser l'unité interne et à collaborer à la construction du Parti et de la politique pour répondre aux nouvelles exigences de la nouvelle situation.

Photo: VNA/CVN

À Cao Bang, le chef de l'État a rendu hommage au général Vo Nguyen Giap et à 34 soldats de l'Unité de propagande de l'Armée de Libération dans la forêt de Trân Hung Dao, une relique nationale spéciale de la commune de Tam Kim, district de Nguyên Binh.

Auparavant, le président Tô Lâm et sa suite sont venus offrir de l’encens à la mémoire du Président Hô Chi Minh au site historique national de Nà Tu dans la commune de Câm Giàng, rattachée au district de Bach Thông, de la province de Bac Kan.

VNA/CVN